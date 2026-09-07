Здравый смысл и независимая политика не позволяют России объявить Солнце или всю галактику Млечный Путь территорией России. Об этом RTVI заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Так парламентарий прокомментировал заявление главы Белого дома Дональда Трампа о том, что Луна принадлежит США, а также его тягу к переименованию заливов, проливов, озер и территорий других государств.

«Здравый смысл. И есть огромное количество стран, которые находятся в подобострастном зависимом положении от Соединенных Штатов, и это просто мешает этим странам в открытую смеяться и говорить, что это предложение абсолютно идиотское, они просто боятся. Россия и еще несколько стран говорят, что это кринж какой-то», — сказал Милонов.

По его словам, «все находятся немножечко в неловком положении».

«Вроде президент из крупнейших стран мира, одной из самых мощных держав мира, а ведет себя, будем так говорить, поведение такое пограничное», — отметил собеседник RTVI.

Он убежден, что «Россия ни в коем случае не будет уподобляться» Трампу.

«Я думаю, что в принципе, если бы это было всерьез, то это, конечно, подрывало бы сами основы мироустройства и территориального устройства. Но, к счастью, это все Трамп, а Трамп — это значит, можно не обращать внимания», — заявил Милонов.

Президент США в своей соцсети Truth Social ранее опубликовал фотографию Луны, на которой располагается надпись «Луна наша» (The Moon is ours) с американским флагом.

До этого он называл Канаду 51-м штатом США. В августе на фоне эскалации торговой войны Вашингтона с Оттавой Трамп подписал указ, предписывающий федеральному правительству переименовать озеро Онтарио в озеро Америка.

В феврале на банкете клуба «Альфальфа» Трамп пошутил про вхождение Гренландии и Венесуэлы в состав США.

«У меня никогда не было намерения сделать Гренландию 51-м штатом. Я хочу сделать Канаду 51-м штатом. Гренландия будет 52-м штатом. Венесуэла может стать 53-м», — сказал американский лидер.

30 апреля 2026 года американский лидер в соцсети Truth Social опубликовал пост, где представлена карта, изображающая проход танкеров через Персидский и Оманский заливы, подписанные как «пролив Трампа».

В январе 2025 года Трамп указом распорядился переименовать Мексиканский залив в Американский.