Луна принадлежит США, заявил президент Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social. Он опубликовал фотографию спутника Земли, на которой размещены американский флаг и надпись «Луна наша».

Пост стал частью большой серии: Трамп выложил более трех десятков изображений, в основном сгенерированных нейросетью. Открыла серию картинка с актером Робертом Де Ниро, который демонстрирует футболку в поддержку президента, — хотя в реальности между ними давние разногласия. Появились в ленте и исторические фантазии с участием Трампа, в том числе визит к нему первого президента США Джорджа Вашингтона, а также офицер Космических сил США в футуристической форме.

Отдельный сюжет Трамп посвятил переименованиям: на одной картинке он зачеркивает название озера Онтарио, на другой — предлагает переименовать штат Нью-Мексико в «Новую Америку».

Указ о переименовании озера Онтарио в озеро Америка Трамп подписал 27 августа, документ опубликован на сайте Белого дома. Оттава раскритиковала это решение и связала его с обострением торговой войны. Глава Торговой палаты Канады Кэндис Лейнг назвала американские пошлины ударом по конкурентоспособности Северной Америки: по ее словам, они поднимут цены для потребителей в США и создадут угрозы для канадского бизнеса.

22 августа США повысили до 50% пошлины на часть канадских товаров. В ответ Оттава объявила, что с 8 сентября введет симметричные меры против американской продукции.