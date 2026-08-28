Президент США Дональд Трамп решил переименовать озеро Онтарио — одно из пяти Великих озер на границе с Канадой — в озеро Америка. В Оттаве раскритиковали действия Вашингтона, связав их с обострившейся торговой войной.

«Канадцы понимают, что нужно называть вещи своими именами. Это озеро называется Онтарио — сегодня и навсегда. <…> В переводе это означает: озеро — красивое, озеро — большое», — написал глава канадского правительства Марк Карни на своей странице в соцсети Х.

Он напомнил, что такое название озеру на границе двух стран дали индейцы гуроны более 400 лет назад — до появления на карте Соединенных Штатов и Канады.

«Мы понимаем, что США меняются. Они вносят изменения в торговые отношения, во внешнюю политику, меняются их национальные памятники и гидронимы», — добавил премьер-министр.

Торговая война, начавшаяся после того, как Трамп вернулся в Белый дом, вновь обострилась в августе. На прошлой неделе переговоры между Соединенными Штатами и Канадой провалились, причем обе стороны обвинили в этом друг друга.

22 августа в силу вступило повышение пошлин до 50% на часть канадских товаров, а с 8 сентября симметричные меры и в отношении американской продукции, поставляемой в Канаду.

27 августа на сайте Белого дома был опубликован указ Трампа о переименовании озера Онтарио.