Минюст внес в реестр иностранных агентов телеграм-канал «Команда Навального», сообщается на сайте ведомства. В список также попали журналистка Жанна Немцова (дочь погибшего политика Бориса Немцова), активист из Адыгеи Рустам Хуажев* и ресурс «Реанимация»*.

Всем четверым в министерстве вменяют распространение недостоверной информации о решениях и политике российских властей и тиражирование материалов иноагентов.

«Команда Навального»*, по версии Минюста, также распространяла недостоверные сведения об избирательной системе и выступала против специальной военной операции. Управляет ресурсом из-за рубежа организация, признанная в России террористической, а его владелец сам числится иноагентом, говорится в сообщении.

Немцова*, по данным ведомства, выступала против СВО, участвовала в создании материалов иноагентов и взаимодействует с ними. Кроме того, она основала организацию, деятельность которой признана в России нежелательной.

Немцова* — дочь политика Бориса Немцова, убитого в Москве в феврале 2015 года; она живет за границей.

Хуажеву*, как следует из сообщения, вменяют участие в создании материалов иноагентов и нежелательной организации, членом которой он является, а также выступления против СВО. Он тоже проживает за рубежом.

«Реанимация»*, по версии министерства, публиковала недостоверные сведения об избирательной системе и распространяла материалы иноагентов и нежелательных организаций.

Одновременно из реестра в связи с ликвидацией исключили АНО «Центр по работе с проблемой насилия».

* внесены Минюстом РФ в реестр иноагентов