Ущерб от беспилотных атак на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в последнее время существенно снизился, а нефтяные компании научились быстрее ремонтировать поврежденное оборудование и возвращать его в строй. Об этом на пленарном заседании Совфеда заявил вице-премьер Александр Новак.

По его словам, большую работу по защите НПЗ провели нефтяные компании, Минэнерго и Минобороны. «Создана пассивная защита, отвечающая моделям угроз. Усилена активная защита средствами противовоздушной обороны», — сказал Новак.

Вице-премьер сообщил, что в ночь на пятницу, 2 октября, атаке подверглись четыре завода.

«Мы фактически отбили все атаки на наши предприятия. Технологическое оборудование не пострадало. На одном только заводе сейчас идет оценка, какой там есть ущерб», — уточнил он.

Для насыщения внутреннего рынка правительство, по словам Новака, запретило экспорт бензина и дизеля, наладило импорт топлива, скорректировало правила биржевых торгов и ввело налоговые стимулы для дополнительного производства и ввоза.

Закупки бензина за рубежом он назвал временной мерой: «Потому что у нас мощности по производству автомобильных бензинов выше, чем внутреннее потребление, процентов на 10-15».

«Как только у нас рынок сбалансируется, естественно, мы будем пользоваться только своими нефтепродуктами, и мы даже вернемся к экспорту автомобильных бензинов, который всегда у нас был», — пообещал Новак.

Сейчас в стране действует запрет на экспорт топлива. До конца января 2027 года всем участникам рынка запрещено вывозить бензин, а непроизводителям — дизельное топливо. Запрет производителям экспортировать дизель продлен до конца октября нынешнего года.

Дизельного топлива, по словам вице-премьера, в стране достаточно, рынок сбалансирован. Россия производит дизеля примерно на 80% больше, чем потребляет, а излишки нельзя копить сверх объема хранилищ, поэтому при перепроизводстве власти рассмотрят частичное возобновление экспорта, пояснил он.

По словам Новака, ажиотажного спроса, как летом, на АЗС сейчас нет. «Потому что люди понимают, что можно заправиться. И это правильно, потому что ажиотажный спрос, наоборот, увеличивает дефицит — он искусственный», — сказал вице-премьер.

Позднее в разговоре с журналистами Новак связал рекордные цены на дизель в Европе и США с мировым дефицитом этого топлива.

Причинами он назвал закрытие Ормузского пролива, санкции, атаки на нефтеперерабатывающую инфраструктуру и запреты на экспорт, которые ввели несколько стран, включая Россию.

Власти вместе с нефтекомпаниями наращивают выпуск топлива, добавил вице-премьер. «Ситуация по бензинам есть еще где-то напряженная, в ручном режиме в те регионы, в которых из-за логистических нарушений появляются дефициты, мы работаем и помогаем в обеспечении заправок, нефтебаз топливом», — сказал он.

Кроме того, ремонты ряда НПЗ перенесли на более поздний срок, а бензин дополнительно завозят из ближнего и дальнего зарубежья.