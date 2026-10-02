Власти Японии ввели санкции в отношении топ-менеджеров «Ростеха» — директора по особым поручениям Василия Бровко и замгендиректора госкорпорации Дмитрия Леликова. Это следует из документа, опубликованного на сайте министерства иностранных дел страны.

В санкционный список попали еще семеро российских граждан, а также 35 судов так называемого «теневого флота» и 33 отечественных и четыре иностранных компании.

В пресс-релизе ведомства указано, что санкции предусматривают заморозку активов, ограничения на платежи и операции с капиталом, запрет на экспорт в определенные организации вне территории РФ и Беларуси, а также на предоставление услуг определенным судам и сделки, связанные с их продажей.

В частности, были заморожены активы:

«Военторга»,

«Промтеха»,

Калужского научно-исследовательского радиотехнического института,

«ВНИИР-Прогресс»,

«ТСК Вектор»,

«Алабуга Девелопмент»,

Тульского машиностроительного завода,

«Уралдронзавода»,

Коломенского завода,

завода «Искра»,

Мотовилихинских заводов,

НПО «Орион»,

ЦПА «Ленинец»,

«53 Арсенал»,

КБ «Око»,

«Фонда Лобаева»,

«Ново-Вятки»,

Garantex.

Помимо Леликова и Бровко, в список физлиц, на которых распространяются японские санкции, попали:

гендиректор ВНИИР «Прогресс» Владислав Костин,

гендиректор ООО «ТСК Вектор» Артем Ямщиков,

гендиректор ООО «Т.Р.О.С.» Игорь Хоменко,

директор ООО «Т.Р.О.С.» Сергей Ушко,

экс-глава «Фонда Лобаева» Владислав Лобаев,

гендиректор Воскресенского агрегатного завода Александр Сычугов,

владелец ООО «ЦСТ» Александр Захаров.

Также были введены меры по запрету экспорта в отношении организаций, которые расположены вне территории России и Беларуси: это турецкая компания Solid Tarim Inovasyon Inc и три фирмы из ОАЭ — Amegino FZE, Auto Parts East FZCO и Moto Export DWC LLC.

Комментируя выступление президента РФ Владимира Путина в рамках дискуссионного клуба «Валдай», генсек кабмина Японии Минору Кихара заявил, что в Токио приняли к сведению позитивные высказывания российского лидера, касающиеся отношений между странами.

В частности, Путин подтвердил заинтересованность в сотрудничестве с Японией и стремление к добрососедским отношениям, однако выразил обеспокоенность в связи с созданием военно-политических блоков в регионе и введением санкций против России.