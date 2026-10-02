Власти Японии ввели санкции в отношении топ-менеджеров «Ростеха» — директора по особым поручениям Василия Бровко и замгендиректора госкорпорации Дмитрия Леликова. Это следует из документа, опубликованного на сайте министерства иностранных дел страны.
В санкционный список попали еще семеро российских граждан, а также 35 судов так называемого «теневого флота» и 33 отечественных и четыре иностранных компании.
В пресс-релизе ведомства указано, что санкции предусматривают заморозку активов, ограничения на платежи и операции с капиталом, запрет на экспорт в определенные организации вне территории РФ и Беларуси, а также на предоставление услуг определенным судам и сделки, связанные с их продажей.
В частности, были заморожены активы:
- «Военторга»,
- «Промтеха»,
- Калужского научно-исследовательского радиотехнического института,
- «ВНИИР-Прогресс»,
- «ТСК Вектор»,
- «Алабуга Девелопмент»,
- Тульского машиностроительного завода,
- «Уралдронзавода»,
- Коломенского завода,
- завода «Искра»,
- Мотовилихинских заводов,
- НПО «Орион»,
- ЦПА «Ленинец»,
- «53 Арсенал»,
- КБ «Око»,
- «Фонда Лобаева»,
- «Ново-Вятки»,
- Garantex.
Помимо Леликова и Бровко, в список физлиц, на которых распространяются японские санкции, попали:
- гендиректор ВНИИР «Прогресс» Владислав Костин,
- гендиректор ООО «ТСК Вектор» Артем Ямщиков,
- гендиректор ООО «Т.Р.О.С.» Игорь Хоменко,
- директор ООО «Т.Р.О.С.» Сергей Ушко,
- экс-глава «Фонда Лобаева» Владислав Лобаев,
- гендиректор Воскресенского агрегатного завода Александр Сычугов,
- владелец ООО «ЦСТ» Александр Захаров.
Также были введены меры по запрету экспорта в отношении организаций, которые расположены вне территории России и Беларуси: это турецкая компания Solid Tarim Inovasyon Inc и три фирмы из ОАЭ — Amegino FZE, Auto Parts East FZCO и Moto Export DWC LLC.
Комментируя выступление президента РФ Владимира Путина в рамках дискуссионного клуба «Валдай», генсек кабмина Японии Минору Кихара заявил, что в Токио приняли к сведению позитивные высказывания российского лидера, касающиеся отношений между странами.
В частности, Путин подтвердил заинтересованность в сотрудничестве с Японией и стремление к добрососедским отношениям, однако выразил обеспокоенность в связи с созданием военно-политических блоков в регионе и введением санкций против России.