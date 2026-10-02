Власти Литвы начали опытное внедрение украинской системы обнаружения беспилотников и крылатых ракет SkyFortress. Об этом сообщило Министерство обороны республики.

«Воздушные угрозы быстро меняются, поэтому мы принимаем соответствующие решения. Вместо того чтобы создавать все с нуля, мы адаптируем системы, которые уже работают на Украине», — заявил министр обороны Литвы Робертас Каунас.

По его словам, страна последовательно укрепляет всю систему противовоздушной обороны, от наблюдения за воздушным пространством до перехвата и нейтрализации угроз, и SkyFortress станет частью ее первого этапа — наблюдения.

По данным ведомства, система с помощью ИИ в режиме реального времени выявляет низколетящие дроны и ракеты по звуку и радиосигналам, классифицирует и отслеживает их. Подписанный летом контракт предусматривает также обработку собранных датчиками данных, библиотеки акустических и радиочастотных «подписей» на основе несекретных сведений и обучение персонала.

В ходе испытаний планируется оценить, насколько хорошо SkyFortress находит и распознает такие беспилотники в небе над Литвой.

Литовская телерадиокомпания LRT напоминает, что в сентябре над территорией страны сбили беспилотник. До этого похожие инциденты происходили в Латвии и Эстонии.

В мае Еврокомиссия объявила о создании альянса с Украиной для разработки и применения беспилотников и средств борьбы с ними. В Брюсселе объяснили это решение неоднократными нарушениями воздушного пространства стран ЕС, которые показали срочную необходимость в «гибком, оперативном и современном европейском потенциале» противодействия дронам.

В середине сентября президент Латвии Эдгарс Ринкевич заявил в интервью The Guardian, что из-за стремительного развития беспилотных технологий нынешние меры подготовки к воздушной войне могут устареть уже к середине следующего года.

Спустя несколько дней финское издание Iltalehti со ссылкой на источники сообщило, что министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы попросили Брюссель срочно выделить €500 млн на усиление противодроновой обороны региона. Письмо, по данным издания, уже получила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а в Таллине, Риге и Вильнюсе надеются на финансирование до конца 2026 года.