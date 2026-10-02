Президент США Дональд Трамп допустил возможность «уничтожения Ирана» и заявил, что именно таким путем можно добиться мира. Об этом он сообщил в интервью TIME.

Журналист напомнил Трампу, что за неделю до интервью тот уже говорил о возможности «уничтожить Иран», и спросил, действительно ли президент допускает такой сценарий.

«Да, я бы сделал это. Это возможно», — ответил Трамп.

После этого журналист TIME напомнил, что американский лидер называет себя «президентом мира», и спросил, как это сочетается с угрозой уничтожения целого народа.

«Потому что, уничтожив Иран, мы создали мир во всем мире. Я не думаю, что с Ираном вообще когда-либо может быть мир», — заявил Трамп.

На уточняющий вопрос, говорит ли он конкретно об иранских властях и Исламской Республике или также о мирном населении страны, Трамп прямо не ответил. Вместо этого он перешел к подавлению антиправительственных протестов в Иране и заявил, что власти страны якобы убили около 75 тыс. человек.

Издание отмечает, что число погибших, вероятно, было ниже названного Трампом. Иранские государственные источники сообщали о 3117 погибших, правозащитные организации — о десятках тысяч. Два высокопоставленных сотрудника Минздрава Ирана ранее говорили TIME, что только 8—9 января число погибших могло достигнуть 30 тыс.

На вопрос, планирует ли администрация усилить бомбардировки Ирана после промежуточных выборов в Конгресс 3 ноября, президент ответил: «Возможно». Уточнять военные планы Трамп отказался, заявив, что США располагают большим количеством вооружений и в течение последних шести месяцев наращивали запасы боеприпасов.

За неделю до публикации интервью Трамп применил слово «уничтожить» в отношении Ирана во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН. Тогда он предупредил, что США могут «уничтожить Исламскую Республику», если сторонам не удастся договориться о прекращении конфликта.