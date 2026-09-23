Эстония, Латвия и Литва запросили у Еврокомиссии незамедлительно предоставить финансирование в размере €500 млн на усиление противодроновой обороны в регионе. Об этом со ссылкой на источники в сфере внешней политики и безопасности сообщает финское издание Iltalehti.

По его данным, запрос был направлен в Брюссель в понедельник министрами обороны Эстонии, Латвии и Литвы — Мартином Херемом, Раивисом Мельнисом и Робертасом Каунасом. О факте отправки письма официально не сообщалось.

По словам источников Iltalehti, документ уже получила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Страны Балтии ожидают положительного ответа от Брюсселя в течение нескольких недель.

В Таллине, Риге и Вильнюсе рассчитывают, что Еврокомиссия сможет выделить дополнительное финансирование на противодроновую оборону региона еще до конца 2026 года. Спешка объясняется опасениями по поводу того, что, как считают страны Балтии, Россия может попытаться «проверить пятую статью устава НАТО» атакой дронов на восточный фланг альянса.

Статья 5 Североатлантического договора гласит, что вооруженное нападение на одну страну НАТО должно рассматриваться как нападение на все и приводит в действие обязательство каждой из них оказать помощь. Она может выражаться в любых действиях, которые члены альянса необходимыми для восстановления и поддержания безопасности.

О том, что укрепление воздушной защиты в регионе идет не только на уровне переговоров, но и на уровне конкретных инфраструктурных проектов, свидетельствуют данные агентства Reuters. Речь идет о новой подстанции Гизай, которую планируется построить примерно в 30 км западнее Калининградской области.

Это будет первый новый энергетический объект в регионе с момента начала конфликта на Украине. Подстанция станет ключевым узлом соединения Harmony Link, которое завершит подключение энергосетей стран Балтии к остальной Европе после их прошлогоднего отключения от российской энергосистемы.

Маршрут линии проходит через Сувалкский коридор — узкую полосу территории Польши и Литвы между Россией и Беларусью.

Проект защиты подстанции включает забор, способный выдержать удар грузовика со взрывчаткой, датчики для обнаружения возможных тоннелей и бетонные «саркофаги» для трансформаторов, устойчивые к атаке дронов. Об этом рассказал агентству глава компании Litgrid Андрюс Семешкявичюс.

«Ранее, проектируя нашу сеть, мы рассчитывали на природные катастрофы. Теперь мы думаем обо всех возможных гибридных и негибридных угрозах», — сказал он.

Подстанцию разместят на участке площадью 35 га, чтобы попадание одного дрона могло повредить лишь ограниченное количество оборудования. Расстояние построек от забора рассчитано в том числе на случай, если кто-то бросит внутрь коктейль Молотова.

«Мы проектируем Гизай для новой реальности… мы защищаемся от нескольких дронов, которые могут врезаться в землю со ста килограммами взрывчатки», — пояснил глава Litgrid.

По его словам, для защиты оборудования используется не обычный, а специально изготовленный армированный бетон, а функционал оборудования дублируется, чтобы объект продолжал работу даже при повреждении отдельных узлов.

«Без всего этого у нас может вообще не быть электричества», — отметил Семешкявичюс.

Усиленная защита подстанции обойдется как минимум на €48 млн дороже, чем планировалось ранее, и эта сумма может еще больше вырасти при ухудшении геополитической обстановки. Позднее в этом месяце Литва намерена попросить Евросоюз покрыть как минимум половину расходов на строительство Гизай — об этом Reuters сообщил министр энергетики страны Лукас Савицкас.

«Наша принципиальная позиция состоит в том, что эти расходы не должны лечь исключительно на наши плечи», — сказал он.

Схожую точку зрения высказал и высокопоставленный польский чиновник, отметивший, что страны, граничащие с Россией, рискуют потерять конкурентоспособность, если их компаниям придется самостоятельно оплачивать дополнительную безопасность.

В прошлом году прибалтийские республики и Польша уже просили у ЕС €382 млн на защиту ключевых участков действующей энергосети, однако Брюссель тогда выделил лишь €112 млн.

Еще в конце марта министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы выступили с совместным заявлением на фоне участившихся случаев появления беспилотников в регионе. Инициатором обращения выступил глава литовского военного ведомства Робертас Каунас.

«Переговоры и заявления не защитят нас от дронов, нам нужно оказывать давление на NATO и ЕС. Мы должны помнить, что Литва, Латвия и Эстония защищают восточную границу Европейского союза и восточный фланг NATO», — сказал он.

В заявлении отмечалось, что страны Балтии направляют на оборону не менее 5% ВВП, отдавая приоритет закупке систем противовоздушной обороны, развитию систем борьбы с дронами и внедрению акустических датчиков.