Сирия показала миру, что безопасность Ближнего Востока должна начинаться с Дамаска. Об этом заявил временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа, выступая на Генассамблее ООН.

«Сирия встала на путь восстановления и реконструкции. Страна объединилась. Мы взяли под контроль оружие, восстановили гражданские институты, добились снятия санкций. Проекты реконструкции осуществляются, мы боремся с наркоторговлей и уделяем внимание переходному правосудию», — отметил сирийский лидер.

По словам аш-Шараа, «с момента освобождения» свыше 100 государств начали общение с Сирией, а столица приняла более 60 дипломатических миссий. Сирия восстановила свой статус в международном сообществе и стала транзитной точкой.

«Мы доказали миру, что безопасность региона должна начинаться с Дамаска. <…> Нам удалось добиться снятия санкций. Это также привело к сотрудничеству с Евросоюзом. Кроме того, мы более не числимся в списке стран — спонсоров терроризма», — добавил временный президент Сирии.

В конце августа США исключили Сирию из списка стран — спонсоров терроризма. Также Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) исключило «Хайят Тахрир аш-Шам»* из списка лиц и организаций, находящихся под санкциями.

В декабре 2024 года сирийские антиправительственные силы во главе с группировкой ХТШ* свергли президента Башара Асада, который вместе с семьей уехал в Россию. Страну возглавил лидер ХТШ* Ахмед аш-Шараа.

* Организация признана террористической и запрещена в России