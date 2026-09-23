Вьетнам стал популярнее у российских туристов благодаря расширению авиасообщения, летнему пляжному сезону и конкурентным ценам. Об этом RTVI заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по международному туризму Артур Мурадян.

Так эксперт прокомментировал отчет «МегаФона» (копия документа есть в распоряжении RTVI) о том, что по итогам лета Вьетнам опередил Таиланд по популярности у абонентов оператора.

Аналитики компании, изучив обезличенные данные о зарубежных поездках, выяснили, что число пользователей в роуминге во Вьетнаме за год выросло на 131%, а страна вошла в десятку самых популярных направлений, заняв девятое место. Таиланд оказался десятым. Лидером рейтинга осталась Турция, за ней следуют Беларусь, Казахстан, Китай и Египет.

Мурадян уточнил, что Вьетнаму есть чем привлечь внимание туристов.

«Надо понимать, что Вьетнам — единственное классическое пляжное направление, которое показало уверенный рост по сравнению с Таиландом. В Египте тоже рост, но в процентах, а не в десятках процентов», — сказал он.

Первой причиной эксперт назвал расширение авиасообщения.

«Безусловно, связано это с тем, что Вьетнам продолжает расширять <…> авиасообщение не только в рамках полетных программ в столицу — открылись полеты в Нячанг, Фукуок», — пояснил он.

Среди других преимуществ страны — пляжный сезон летом, продолжил вице-президент АТОР.

«В Таиланде все-таки для купания надо в отдельные локации ездить летом, а вот Фукуок тот же, пожалуйста — там как раз сезон до октября. Поэтому, безусловно, россияне туда поехали», — отметил собеседник RTVI.

Свою роль, по его словам, сыграли и конкурентные цены, а также «большое количество программ, предлагаемых операторами, гарантированные квоты». «Все это вполне объяснимо», — добавил он.

По данным «МегаФона», россияне стали чаще ездить и по менее массовым маршрутам. Турпоток абонентов оператора в Бразилию за год вырос на 52%, в Саудовскую Аравию — на 42%, в Монголию — на 39%, в Гонконг — на 31%, в Марокко — на 27%. Как отмечают аналитики, рост интереса к ряду стран совпал с расширением прямого авиасообщения и упрощением условий въезда.

Данные по Саудовской Аравии Мурадян поставил под сомнение.

«Не соглашусь с коллегами. Почему? Потому что в Саудовскую Аравию мы с февраля вообще не летаем. У нас приостановлено авиасообщение. Туда стало можно, конечно, добраться с конца весны через близлежащих соседей, но говорить о турпотоке я не готов. В плане Саудовской Аравии он находится на очень низких значениях», — заявил вице-президент АТОР.

При этом он допустил, что для прошлой осени и зимы такие выводы были бы справедливы.

«Хотя если бы мы говорили о зимнем или осеннем периоде прошлого года, то я бы согласился, связано это было с расширением и наличием того самого авиасообщения», — уточнил эксперт.

По данным Минтранса, саудовская авиакомпания Saudia приостановила рейсы из Эр-Рияда в Москву в феврале на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и планирует возобновить их в сентябре. С 11 мая между Россией и Саудовской Аравией действует безвизовый режим.