Поддержка социал-консервативных партий и политиков, которых критики называют правыми, будет расти до тех пор, пока европейские страны не изменят курс, в том числе в миграционной политике. Об этом RTVI заявил директор Института нового общества Василий Колташов.

По мнению экономиста, называть такие силы правыми некорректно.

«Это пропагандистский штамп демократов и неолиберальных партий. <…> Они социал-консерваторы. Что это значит? Они выступают за сохранение социальной политики. То есть это классика социал-демократии. За ограничение миграции для сохранения рабочих мест и уровня жизни основной массы населения», — пояснил эксперт.

Во внешней политике, продолжил он, их приоритет — внутренние экономические потребности: «Торговать с теми, с кем выгодно, а не с кем дозволено».

Еще одна черта таких партий, по его словам, — стремление сохранить семью как «основу комфортной жизни» — как в бытовом, так и в эмоциональном отношении.

«То есть налицо смесь консерватизма в отношении семьи и социальной политики второй половины XX века, которой до этого никогда не было, а также ориентация на национальные интересы», — заявил собеседник RTVI.

Ярлык крайне правых, считает Колташов, социал-консерваторы получают за то, что выступают против неуправляемой иммиграции.

«А россияне — за неуправляемую миграцию? За то, чтобы все, кто хотел, мог приплыть, например, в Россию или прибежать и получить все права гражданства? Россияне — за? То есть, получается, что россияне по меркам Европейского союза все тоже сплошняком фашисты?» — рассуждает он.

Практику, при которой нелегальным мигрантам предоставляют все права, экономист назвал новой для Европы и отказался считать ее левой.

«А что в ней левого? Она уничтожает рабочий класс в стране, все социальные завоевания местных граждан, потому что те же французы или испанцы боролись за более высокий уровень жизни, а все теряется, потому что денег нет — они все ушли на переселенцев», — подчеркнул он.

Главным вопросом для Европы эксперт считает другое: почему популярны партии с противоположной позицией.

«Что думают граждане Германии, голосующие не за “Альтернативу для Германии”, например, а за социал-демократов или христианских демократов? <…> Что нужно ликвидировать остатки промышленности и уничтожить средний класс в Германии? <…> Те, кто говорят: “Нужно уничтожить социальное государство Франции для того, чтобы дать деньги Зеленскому”, — они почему популярны? Кто за них голосует вообще? Кто эти люди? Это десятки процентов, нам сообщают», — добавил собеседник RTVI.

При этом он оговорился: успех на выборах не гарантирует, что сторонники останутся довольны новым руководством.

«Пример — [Джорджия] Мелони, премьер-министр Италии. Когда итальянцы голосовали за ее партию и за нее лично, они думали, что это социал-консервативная партия, которая займется итальянскими делами. Но когда Мелони стала премьер-министром, что она сказала? Главная забота Италии — Зеленский и Украина. Итальянцы такого не ожидали. Вы выбираете шоколад, а получаете вместо этого отходы производства. Такие фокусы возможны», — отметил он.

Похожую ситуацию он видит в США.

«Дональд Трамп шел тоже с очень специфической, неевропейского образца, социал-консервативной повесткой, и американцы ждали, что он займется внутренними проблемами. А он напал на Иран. Американцы сейчас спрашивают — зачем? Чтобы цены выросли на топливо? Они выросли. А зачем это было? Смысл-то в чем?» — сказал Колташов.

Сложнее всего, по его оценке, обстановка в Великобритании, где элиты «держат контроль в значительной степени над процессом». В других европейских странах, продолжил он, «у финансовой элиты Запада этот контроль ускользает» и сильнее всего это проявляется во Франции и Испании.

Последняя, по словам экономиста, является единственной страной, где социал-консервативные настроения «окрашены, в общем-то, в фашистские, франкистские тона».

«Для испанцев это требование порядка. Испанцы хотят, чтобы в стране был наведен порядок, и в их понимании это связано может быть только с каудильо Франко, то есть с диктаторской манерой решения проблем, которых стало слишком много», — пояснил он.

В итоге, уверен Колташов, поддержка социал-консерваторов будет только расти, что в долгосрочной перспективе, по его мнению, может стать угрозой самому существованию ЕС.