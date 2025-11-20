50 лет назад, 20 ноября 1975 года, премьер-министр Испании Карлос Ариас Наварро со слезами на глазах обратился к соотечественникам по телевидению со словами: «Españoles, Franco ha muerto» («Испанцы, Франко умер»). Так закончилось 35-летнее правление последнего западноевропейского диктатора XX века. Почему Франсиско Франко так долго удерживал власть, о чем после его смерти правящая верхушка договорилась с оппозицией и как Испания перешла от тоталитарной диктатуры к либеральной демократии, RTVI рассказывает кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра испанских и португальских исследований Института всеобщей истории РАН Георгий Филатов.

Франсиско Паулино Эрменехильдо Теодуло Франко Баамонде (1892-1975) — испанский военный и государственный деятель, генералиссимус, диктатор Испании в 1939-1975 годах. Также известен под титулом каудильо (исп. — «вождь», «предводитель»). После победы в гражданской войне 1936-1939 годов вплоть до смерти 20 ноября 1975 официально считался глава Испанского государства с неограниченной исполнительной и законодательной властью. В 1947 году Испания провозглашалась монархией, а Франко оставил за собой право назначить будущего короля. В 1969 году он объявил своим преемником Хуана Карлоса де Бурбона, внука короля Альфонсо XIII. За все годы диктатуры Франко в стране было вынесено до 50 тысяч смертных приговоров, из них около 30 тысяч было приведено в исполнение.

Почему Франко правил так долго

То, что человеку удается так долго находиться у власти, говорит о его умении править. Это значит, что правитель оказался способен организовывать подчиненную ему управленческую вертикаль таким образом, чтобы она обеспечивала сохранение его власти на протяжении длительного времени. При этом такое умение никак не характеризует сущность режима ни в хорошую, ни в плохую сторону.

Во-первых, Франко был диктатором, который удачно лавировал. Некоторые исследователи утверждают обратное, но существуют объективные критерии, которые показывают, что он был хорошим политиком. Об этом говорит хотя бы тот факт, что он оставался у власти более 35 лет.

В разные периоды своего длительного правления Франко постоянно подстраивался под меняющиеся обстоятельства.

Он не был идеологом и догматиком — для него важнее всего было удержаться у власти. Для этого диктатор был готов поступиться даже чем-то важным для себя — например, идеей построения в Испании самодостаточной закрытой экономики. Когда его убедили, что режим в условиях автаркии долго не протянет, то Франко уступил и согласился на экономические реформы.

Во-вторых, Франко смог выстроить систему власти, в которой он к концу своего правления стал незаменимой фигурой для всей элиты. Сначала диктатор очень активно занимался балансированием интересов различных внутрирежимных групп влияния, которых всех надо было каким-то образом удовлетворить.

Для достижения этих целей Франко использовал различные инструменты, в результате чего одни элитные группировки периодически ослаблялись, а другие, наоборот, усиливались. И ему это удавалось делать по протяжении всего своего долгого правления.

Какой была Испания к концу правления Франко

Испания в последние годы диктатуры Франко радикально отличалась от той страны, которую он принял. В 1939 году Испания лежала в руинах после трех лет ожесточенной и кровавой гражданской войны. Конечно, Франко и сам в значительно мере был виноват в том, что она оказалась в таком плачевном состоянии.

Но к концу правления Франко это уже была совсем другая Испания.

К этому времени страна в значительной мере встроилась в западные финансово-экономические структуры. С 1960 по 1973 год Испания показывала очень хорошие темпы экономического роста — примерно 7% ВВП ежегодно.

Однако этот экономический рост, которым так хвалились технократы Франко, во многом достигался за счет низкой стоимости труда и минимального уровня социального обеспечения. Такая политика сильно била по карманам простых людей, но делала Испанию привлекательной для иностранных инвестиций.

Технократы — экономисты из католической организации Opus Dei («Дело Божье»), которые в конце 1950-х годов с одобрения Франсиско Франко разработали и осуществили политику развития испанской экономики. Период экономического бума в Испании с 1959 по 1973 год называют «испанским экономическим чудом». Технократы создали условия для притока иностранных инвестиций и запуска важных инвестиционных проектов.

В результате в стране в последние годы диктатуры активно развивались промышленность (в том числе автомобильная и химическая) и туризм. Именно при позднем Франко Испания стала одним из главных мировых центров туризма.

Экономический рост обеспечивали не только иностранные инвестиции и деньги от туристов, но и поступления от испанских гастарбайтеров, уезжавших на заработки в страны Западной Европы. Доходы от иностранного туризма и от трудовых мигрантов позволяли режиму сбалансировать бюджет и даже перекрывать дефицит торгового баланса. Но еще раз подчеркну, что обычные испанцы в то время, несмотря на некоторый рост уровня жизни после экономических реформ 1960-х годов, всё еще жили очень бедно.

Почему Франко во второй половине своего правления провел либеральные экономические реформы

Во второй половине 1950-х годов предыдущая экономическая модель, основанная на попытке создать автаркию, полностью себя исчерпала. Когда стало очевидно, что денег перестало хватать всем, почти вся франкистская элита (кроме лидеров Института национальной промышленности, которым это было крайне невыгодно) выступила за перевод экономики на рыночные рельсы.

Институт национальной промышленности (INI) — созданное в 1941 году государственно-монополистическое объединение, в задачу которого входило образование и содействие становлению тех промышленных предприятий Испании, чья деятельность обеспечивала необходимые условия для дальнейшего развития системы автаркии. Денежные средства института формировались за счет бюджетных ассигнований, банковских кредитов и облигаций.

Нельзя забывать, что в то время это была общая тенденция для государств, находящихся сфере влияния США. Во второй половине 1950-х годов подобные реформы разрабатывались и проводились с участием иностранных советников в Чили, в Боливии и Аргентине. Методы этих преобразований тоже были схожие — девальвация национальной валюты, либерализация торговли, устранение нескольких обменных курсов.

«Бункер» Франко

«Бункер» — название влиятельных фигур из окружения Франко, которые в 1970-х годах выступали за сохранение франкистского режима в неизменном виде. На самом деле это была не очень большая группа, к которым примыкали представители семьи Франко — так называемый клан Пардо.

К концу правления Франко его семья сосредоточила в своих руках много денег, вложений в ценные бумаги и большое количество объектов дорогой недвижимости.

В первую очередь это касалось супруги диктатора, его зятя и приближенных к ним людей. К членам «бункера» относились консервативные деятели фалангистской партии и часть высшего военного командования, начавшие свою карьеру в годы гражданской войны 1936-1939 годов. Всем этим людям хотелось во что бы то ни стало сохранить статус-кво после ухода Франко.

Но уже к началу 1970-х годов значительная часть франкистской элиты выступала за проведение политических реформ и сближение с другими европейскими странами, где уже давно существовала демократия. В высших кругах сложился консенсус, что режим необходимо поменять так, чтобы им самим не потерять власть. Подобный ход мыслей очень точно отражен в известной фразе Танкреди Фальконери, одного из главных героев романа «Леопард» итальянского писателя Джузеппе Томази ди Лампедузы:

«Раз мы хотим, чтоб все осталось как есть, нужно, чтобы все изменилось».

Особенно подобные настроения усилились после экономического кризиса 1973 года, ставшего следствием мирового нефтяного кризиса. После этого доходы населения резко упали, в стране нарастали оппозиционные настроения. Предыдущие формы легитимации режима, основанные на стабильном экономическом росте и неучастии людей в политике, полностью себя исчерпали.

Осень диктатуры

За либерализацию политической жизни Испании выступали многие высокопоставленные фигуры из ближайшего окружения диктатора. Например, последний франкистский премьер-министр Карлос Ариас Наварро, который в 1960-е годы возглавлял службу госбезопасности и министерство внутренних дел, еще при жизни Франко предложил смягчить выборное законодательство и разрешить создание политических ассоциаций (прообразов партийных структур).

Министр информации и туризма в 1960-х годах Мануэль Фрага Ирибарне в 1966 году добился принятия менее репрессивного закона о печати, который заменял предварительную цензуру системой штрафов. Министр иностранных дел Фернандо Мария Кастиелла-и-Маис в 1967 году стал инициатором закона о свободе вероисповедания.

Но все эти люди так действовали не в силу своих либеральных убеждений, а потому что считали, что для стабильности режима надо его чуть-чуть подкорректировать. Хотя после демонтажа франкистской диктатуры они всем рассказывали, что были реформаторами и демократами «еще до того, как это стало мейнстримом».

Еще одной важной причиной такого поведения испанских элит накануне смерти Франко стал не только тяжелый экономический кризис 1973 года, но и убийство в том же году баскскими террористами правой руки диктатора — адмирала Луиса Каррера Бланко. Он и стоящие за его спиной технократы из экономического блока правительства выступали против любых политических изменений в стране.

Но после гибели адмирала всем его сторонникам пришлось уйти из власти. В результате к 1974 году в правительстве Испании в большинстве оказались люди, в силу разных причин выступавшие за проведение хотя бы ограниченных преобразований.

Как Испания после смерти Франко избежала новой гражданской войны

Во-первых, тут важную роль сыграл недавний исторический опыт — к 1975 году, когда умер Франко, с окончания гражданской войны прошло всего 36 лет. Память о ее ужасах еще была свежа, и никто не хотел повторение этого.

Во-вторых, на первых этапах преобразований армия была полностью лояльна новой власти. Король Хуан Карлос I всеми признавался как легитимный преемник Франко. Это касалось и оппозиционеров, поскольку новый глава государства при проведении реформ постепенно вводил их в легальное политическое поле.

Но без насилия всё же не обошлось.

В мае 1976 года, всего через полгода после смерти Франко, произошли столкновения на горе Монтехурра, а в январе 1977 года случился расстрел на улице Аточа. Сейчас многие испанские историки критикуют популярную точку зрения, что переходный период от диктатуры к демократии в стране прошел бескровно. На самом деле случались тяжелые конфликты и громкие политические убийства, но их масштаб был несопоставим с тем, что было у нас в начале 1990-х годов при переходе от Советского Союза к современной России.

После смерти Франко старая элита достигла консенсуса с частью оппозиции, поделившись с ней властью. Этот компромисс позволил одним избежать люстраций и прочих преследований за свою деятельность в годы диктатуры, а другим — включиться в состав обновленной политической элиты страны. Сначала этот консенсус был негласным, но в октябре 1977 года он стал основой для заключения пакта Монклоа.

Пакт Монклоа (Пакты Монклоа) — соглашения о программе оздоровления и реформы экономики и о программе юридических и политических действий во время перехода Испании к демократии. Подписан 25 октября 1977 года во Дворце Монклоа представителями правительства и основных политических партий. Главная цель пакта — создание стабильной политической системы, которая обеспечила бы переход к демократии и экономическому восстановлению.

В-третьих, символом и гарантом неизменности курса на проведение демократических реформ стал сам король. Когда сторонники возвращения к прежним порядкам из числа некоторых старших и высших офицеров попытались в феврале 1981 года осуществить военный переворот, Хуан Карлос в своем выступлении по телевидению резко осудил их действия, что обусловило провал путча.

Почему Испания перед смертью Франко отказалась от последней колонии в Африке

Примерно с начала октября 1975 года испанское руководство оказалось парализовано, потому что Франко тяжело болел и уже не мог принимать решения. Система власти была им выстроена так, что режим мог спокойно функционировать без его повседневного участия, но в кризисных ситуациях только Франко имел право окончательного решения по ключевым вопросам. Марокко решило воспользоваться моментом коллапса власти в Испании, чтобы заполучить себе Западную Сахару, на которую давно претендовало.

Испания стремилась всеми способами избежать вооруженного конфликта с Марокко по одной простой причине — перед ней был пример соседней Португалии, которая в последние годы диктатуры Салазара ввязалась в многолетнюю кровопролитную войну со своими африканскими колониями. Она забирала много жертв и ресурсов, вызывала глухое недовольство в стране и в конечном итоге привела к коллапсу режима. Именно армейские офицеры в апреле 1974 года стали главной движущей силой португальской «революции гвоздик».

Пока Франко долго и мучительно умирал, испанские власти для сохранения стабильности режима и под давлением США пошли на уступки Марокко. По Мадридскому соглашению от 14 ноября 1975 года Испания обязалась оставить Западную Сахару и разделить ее между Марокко и Мавританией.

Испания не предоставила своей последней африканской колонии независимости, как того требовали местные повстанцы из Фронта ПОЛИСАРИО и соседний Алжир, по двум причинам. Во-первых, Марокко претендовало еще и на испанский эксклавы Сеуту и Мелилью на африканском побережье Средиземного моря, поэтому в Мадриде рассчитывали полюбовно договориться с марокканским королем Хасаном II. Во-вторых, США не хотели, чтобы в Западной Сахаре возникло новое политическое образование, связанное с Алжиром и поддерживавшим его Советским Союзом.

В результате вопреки резолюции ОНН о проведении в Западной Сахаре референдума о независимости ее правовой статус до сих пор не урегулирован. Сейчас Западная Сахара по-прежнему остается одной из потенциально горячих точек планеты.

Память о Франко в современной Испании

Нынешняя Испания в значительной мере является продолжением франкистской Испании. Сегодняшний король Фелипе VI — сын Хуана Карлоса I, которого сам Франко официально назначил своим преемником.

Современная Испания родилась из концепции, что для достижения национального единства нужно предать забвению преступления режима Франко.

Сейчас такой подход сильно критикуют, но во второй половине 1970-х годов он позволил сравнительно безболезненно обеспечить переход от диктатуры к демократии. Тогда прежняя франкистская элита согласилась поделиться властью с частью оппозиции, которую еще совсем недавно преследовала и репрессировала.

В 1970-1980-е и даже в 1990-е годы значительное количество представителей франкистской элиты еще оставалось у власти. Дискуссии о необходимости пересмотра пакта Монклоа начались на рубеже XX-XXI веков и продолжаются по сей день. Сейчас в Испании активно обсуждают вопрос о необходимости эксгумации жертв режима Франко, захороненных в многочисленных братских могилах после массовых бессудных расстрелов в годы гражданской войны и сразу после ее окончания.

Сегодня в стране у власти находятся социалисты, которые в 2019 году добились перезахоронения тела Франко из мемориала в Долине Павших, а в 2022 году приняли закон о демократической памяти. Этот правовой акт запрещает восхвалять франкизм и франкистский режим. На мой взгляд, это очень неприятный закон для историков, потому что он затрудняет их работу по объективному изучению франкистской диктатуры.

Например, в свое время я написал статью о социальной политике Франко, где указал, сколько при нем было построено школ и больниц, и как выросли пособия для многодетных семей. Выходит, одним только перечислением этих неоспоримых фактов формально меня можно обвинить в оправдании режима Франко и его преступлений.

Современная Испания по политическим предпочтениям до сих пор расколота примерно пополам на левых и правых. И хотя большинство испанцев, как показывают опросы общественного мнения, теперь мало волнуют проблемы, связанные с исторической памятью и отношением к Франко, многие политики активно спекулируют на этих болезненных темах, особенно в преддверие очередных выборов.

