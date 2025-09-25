Сталин умер более 70 лет назад, но о нем до сих пор продолжают ожесточенно спорить. Кому сейчас выгодно использовать фигуру вождя народов в своих целях, как нынешняя власть на самом деле относится к Сталину и ждать ли его официальной реабилитации, RTVI рассказывает политолог, автор телеграм-канала «Как бы Mikhail Vinogradov» Михаил Виноградов.

Историческая ревность к Сталину

Сейчас принято делать вид, что Сталин по-прежнему остается актуальной фигурой. Но любые сравнения с ушедшими эпохами всегда достаточно искусственны. Плюс у современной российской власти существует некая двойственность.

С одной стороны, она стремится комплиментарно оценивать большинство своих предшественников, хотя и не всех. С другой, у нее имеется историческая ревность по отношению к Сталину. Он выглядит исторически неуязвимой фигурой для его адептов, которые считают, что «вождь народов» был более успешен и последователен, чем нынешняя власть.

Ревность власти к фигуре Сталина как к такой аболютизируемой фигуре существовала всегда — и в нулевые годы, и в десятые годы, и сейчас. Поэтому в нынешней ситуации, когда для разговора о суперуспешности политики российской власти требуется определенная доля фантазии, все эти сравнения с идеализированным Сталиным всегда обречены на его победу, потому что нельзя выиграть в соревнованиях у вымышленного персонажа.

В той форме, в которой Сталин сегодня существует в части массового сознания — это фигура мифологическая и вымышленная. Его адепты убеждены, что Сталин якобы никогда не допускал ошибок, хотя на самом деле провалов у него было не меньше, чем успехов.

Кто и как использует Сталина в своих целях

Сталин удобен для всех. Коммунистам, воспитанным в атеистическом духе, он замещает христианского бога и всеми забытого бывшего советского бога Ленина.

Для правящего режима Сталин полезен тем, что позволяет выполнить сразу несколько задач.

Во-первых, манипулировать его адептами, периодически делая им туманные намеки на окончательную и бесповоротную реабилитацию «вождя народов», а дальше не предпринимая ничего в этом направлении. Это, например, касается регулярно возникающих разговоров о переименовании Волгограда обратно в Сталинград или открытия где-нибудь очередного памятника Сталину — например, в московском метро.

Во-вторых, Сталин полезен тем, что показывая свою преемственность по отношению к нему, правящий режим тем самым его сакральность переносит на сакральность власти в целом. То есть сакральность власти для действующей власти важнее, чем сакральность Сталина. Не будем забывать, что сакрализация власти — это ее колоссальный ресурс и один из источников легитимности.

В-третьих, образ Сталина наглядно демонстрирует, что именно власть была вдохновителем и организатором Великой Победы 1945 года, а про катастрофические неудачи 1941-1942 годов сейчас стараются не вспоминать. А для силового блока нынешней власти фигура Сталина помогает оправдывать любые репрессии — прошлые, сегодняшние или будущие.

В свою очередь, оппонентам нынешнего режима Сталин удобен как жупел, позволяющий в максимально безопасной форме выражать недовольство действующей властью и периодически восклицать в ее адрес: «Посмотрите, как она отморозилась — опять Сталина из гроба достает». Самые активные ее критики тем самым перенаправляют свою энергию в тупиковом направлении — с протеста против существующих порядков на борьбу с давно умершим историческим персонажем.

Как власть на самом деле относится к Сталину

Действующая власть настроена по отношению к нему главным образом равнодушно с элементами ревности и настороженности.

Никакого Сталина в актуальном мейнстриме нет.

Настороженность нынешней власти к его образу вызвана тем, что прошлое почти всегда притягательнее настоящего, поэтому всякую ностальгию следует очень аккуратно регулировать в строго отведенных дозах. И хотя в учебниках истории Сталина называют «эффективным менеджером», дальше подобных реверансов в отношении него со стороны власти дело не заходит.

Если говорить о вероятности полной реабилитации Сталина, то мы сейчас живем в эпоху, когда можно ожидать чего угодно. Но никакого эффекта это не даст. Поэтому большого интереса российской власти к этой теме нет.

Скорее, она стремится реабилитировать вообще все исторические периоды нашего прошлого. Власть хочет представить себя наследником и приемником всех предыдущих российских правителей, а не какого-то одного из них. Хотя эта линия не мешает ей периодически вытирать ноги о кого-нибудь из прошлых руководителей страны.

В брежневскую эпоху в СССР существовал феномен народного сталинизма. Если подобное народное почитание Сталина сейчас и существует, то в гораздо меньшей степени, чем тогда.

В то время Сталин был символом протеста против тогдашней власти.

Ностальгия к простому и понятному прошлому часто появляется тогда, когда текущая реальность противоречива и невнятна. И поэтому при Брежневе портреты Сталина на лобовых стеклах грузовиков были таким же элементом фронды, как и фраза «Сталина на вас нет».

Тогдашнее руководство Сталина лишний раз старалось не упоминать, и в целом относилось к нему с подчеркнутым забвением. Поэтому его образ был интересен и части лоялистов, и части недовольных. Но сейчас все-таки этой энергии гораздо меньше. Поскольку действующая власть никакой четкой позиции по отношению к Сталину не занимает, то сложно его как-то использовать как для ее ослабления, так и для усиления.

Сталин на пути к забвению

Хотя и сейчас существует немало сторонников некой всемогущей власти (как будто она когда-нибудь на самом деле существовала), которые нынешний правящий режим считают недостаточно жестким, и поэтому они постоянно апеллируют к мифологизированному образу Сталина. То, что этот образ имеет мало общего с настоящим человеком по имени Иосиф Джугашвили, никого не интересует. Еще раз повторю — его фигура удобна для всех, кто бы ни хотел использовать ее в своих целях.

Когда граждан России хотят отвлечь от чего-то действительно важного и актуального, то всегда из рукава достают три вечнозеленых темы — вынос тела Ленина из Мавзолея и его захоронение, возвращение на Лубянскую площадь памятника Дзержинскому и переименование Волгограда обратно в Сталинград. Пока такие нехитрые манипуляции по инерции еще работают, но с каждым новым случаем эффективность их применения медленно, но неуклонно снижается.

Но сам Сталин никого отношения ко всему этому не имеет. Главное, что нужно про него знать — он давно умер. Говорить, что от него по-прежнему исходит какая-то огромная историческая энергия, что он способен и сейчас поднять и куда-то повести за собой людские массы, было бы колоссальным преувеличением.

Я думаю, что по своей политической актуальности Сталин постепенно дрейфует в сторону окончательного и полного забвения. Сейчас он превратился в вымышленную, фольклорную фигуру или, если хотите, в персонаж современной поп-культуры.

О сравнении Сталина с Николаем I, про которого тоже много спорили

Сравнение Сталина с Николаем I не будет точным, потому что последний умер, проигрывая Крымскую войну. А поражение в войне символически важно для формирования мифологии о каком-либо российском правителе. Чтобы он ни сделал, все равно финальным историческим вердиктом в отношении него станет фраза: «Но он ведь потерпел в войне поражение».

Но точно такая же логика работает и в обратную сторону. Со Сталиным, как известно, в массовом сознании прочно ассоциируется победа во Второй мировой войне, кто бы что ни говорил о военных катастрофах первого года Великой Отечественной и цене самой этой победы. В этом смысле фигура Николая I более уязвима для традиционного сознания, поэтому сейчас о нем мало кто вообще вспоминает.

Я думаю, что в будущем и забыть Сталина не будет какой-то особенной проблемой.

На самом деле не существует никакого зловещего и актуального призрака Сталина, под которым бы и действующей власти, и подавляющему большинству граждан современной России хотелось бы себя видеть. Просто у российского руководства есть некоторая иллюзия, что комплиментарное прочтение истории нашей страны повышает сакральность власти. Но это работает до тех пор, пока не возникают новые очевидные исторические вызовы или тектонические социально-политические разломы.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции