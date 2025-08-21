34 года назад, 21 августа 1991 года, бесславно закончилась попытка государственного переворота, устроенная членами так называемого Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП) из числа высших должностных лиц СССР. Почему августовский путч едва не поставил огромную страну на грань гражданской войны, можно ли было избежать ее распада и что ждет Россию в будущем, RTVI рассказывает доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Александр Шубин.

Чего хотел ГКЧП

ГКЧП состоял из выдвиженцев Горбачева — они не хотели ни возвращения к коммунистической системе, ни создания какого-то «фашизма», в чем их обвиняли. Их действия были направлены на сохранение относительно широких полномочий центральных государственных структур в ходе преобразований СССР.

Но ради этого они пошли на государственный переворот — присвоили президентские полномочия без законных оснований. Восстановить прежнюю коммунистическую систему было совершенно невозможно прежде всего по экономическим причинам — в таком случае экономический коллапс в СССР моментально случился бы еще в августе 1991 года, а последующие события в обстановке нарастающего массового голода, всеобщей истерики и паники приняли бы более кровавый характер.

Члены ГКЧП искренне хотели сохранить Советский Союз, как и Горбачев.

Идеология, которую они исповедовали, была ни коммунистической, ни радикально-националистической, а скорее умеренно-державной. В этом отношении их мотивы не были корыстными. Путчисты надеялись сохранить великую державу и действовали во имя своих идей. Но, как потом выяснилось, они совершенно неверно оценивали политическую ситуацию.

Мог ли ГКЧП победить

Если бы ГКЧП действовал несколько иначе, то наверняка мог удержать власть в Москве и нескольких крупных городах. Велика вероятность, что это привело бы к гражданской войне, потому что потенциальные противники путчистов по всему Советскому Союзу в то время уже имели доступ к оружию. Членов ГКЧП в стране воспринимали не вполне так, как они были на самом деле настроены.

В этом перевороте многие активные граждане видели военно-спецслужбистскую хунту, которая якобы стремилась к коммунистическому реваншу, встав на путь террора и мести демократам. В истории часто так бывает, когда истинные мотивы организаторов переворотов сильно преувеличивают и приписывают им дополнительные злодейские помыслы. А дальше логика борьбы и конфронтации может привести к осуществлению даже худших сценариев.

Я полагаю, что ГКЧП при любом развитии событий столкнулся бы с серьезным сопротивлением, и тогда страна могла расколоться по линиям фронтов. Люди часто начинают какие-либо действия, исходя из умеренных побуждений, но потом вступает в действие логика конфликта.

Для преодоления сопротивления и собственного выживания (не только политического, но и физического) организаторы переворота позднее могли дойти до крайних репрессий. Поэтому такая острая реакция многих тысяч людей (прежде всего, в Москве) на августовский путч, позволившая подавить его в зародыше, в результате помогла стране избежать худшего сценария.

Если мы посмотрим на проект нового Союзного договора, который планировали подписать 20 августа 1991 года, то увидим, что по нему можно было жить в общем государстве, объединяющем Москву, Минск и Киев.

Путчисты считали, что своими действиями они смогут укрепить эту хрупкую государственную конструкцию, но на деле они ее взорвали. Быстро выяснилось, что этим государственным мужам не на кого было опираться. Консервативно-коммунистическая часть общества, которая могла стать потенциальным союзником ГКЧП, тоже неадекватно оценивала ситуацию и вела себя на редкость пассивно.

А вот демократы, наоборот, быстро сориентировались и средствами уличной борьбы легко парализовали все ненасильственные действия путчистов. Как известно, ГКЧП не решился применять массовое насилие против своих противников — и это было правильным решением, потому что в ином случае, как уже говорилось, могла вспыхнуть гражданская война.

Неясно, кто бы ее в итоге выиграл, но тогда крови пролилось бы несравненно больше, чем это произошло на самом деле после распада СССР, когда затяжные вооруженные конфликты развивались только на периферии. Поэтому нам очень повезло, что едва ли не впервые в истории нашей страны ее очередная трансформация прошла сравнительно малокровно.

Причины поражения ГКЧП

И тактически, и стратегически ГКЧП действовал совершенно безграмотно. Путчисты совершенно неправильно представляли себе как своих противников, так и ситуацию в целом. Это тем более удивительно, поскольку в состав ГКЧП входили вполне опытные люди.

Например, председатель КГБ Крючков в 1981 году имел отношение к подавлению массовых протестов в Польше, которое началось с арестов большого числа лидеров и активистов движения гражданского неповиновения. С точки зрения властей это логично — в первую очередь нужно нейтрализовать тех, кто потенциально может организовать уличное сопротивление. Но ГКЧП в августе 1991 года не стал делать ничего подобного.

Путчисты почему-то решили, что как только они введут в Москву танки, то все демократы сразу разбегутся.

Многие гражданские активисты, узнав о случившемся перевороте, очень удивлялись тому, почему они до сих пор на свободе. Но потом они сразу пошли делать знакомое дело — поднимать массы.

Но даже если бы ГКЧП решился на массовые аресты сторонников ненасильственного сопротивления, то вместо тех, кто умел проводить массовые митинги, неизбежно бы пришли те, кто умел убивать. Уже тогда подобных людей, способных держать в руках оружие, в стране, на окраинах которой полыхали межнациональные конфликты, было немало. Да и частные охранные организации уже имели оружие.

Итоги августовского путча

Во-первых, августовский путч поставил точку в истории коммунистического режима в нашей стране. В августе 1991 года закончился 73-летний исторический цикл, берущий свое начало в октябре 1917 года. КПСС перестала быть правящей партией, а вскоре ее вообще распустили.

Во-вторых, путч способствовал ускорению центробежных тенденций в Советском Союзе. Но нужно учитывать, что процесс его дезинтеграции начался раньше августа 1991 года и закончился позже.

Поэтому распад СССР в декабре 1991 года можно считать лишь косвенным последствием августовского путча.

На мой взгляд, даже в декабре 1991 года при наличии доброй воли политиков можно было бы сохранить Советский Союз, пусть в несколько урезанном виде и даже с другим названием. Но ГКЧП своими действиями резко подорвал эти потенциальные возможности. После августовского путча центральная власть СССР была дискредитирована и поэтому оказалась ослабленной и дезорганизованной.

Парад независимостей

Еще одним итогом августовского путча стал так называемый парад независимостей, начавшийся в конце августа 1991 года и ставший логическим продолжением парада суверенитетов. Тогда о своей независимости объявила не только Украина, но и некоторые другие союзные республики. Решающую роль играла позиция республиканских номенклатурных кланов. Кто-то уже видел себя отцами нации, хозяевами государственной собственности, которой при приватизации можно не делиться с центром.

Многие республиканские начальники вообще испугались, что теперь в Москве к власти придет новое непредсказуемое руководство во главе с Ельциным, которое станет им мстить за сотрудничество с ГКЧП в дни путча. Поэтому местным элитам, осознающим уязвимость и шаткость своего положения, чисто прагматически было выгодно максимально отгородиться от Москвы. Для сохранения собственной власти республиканским партийно-хозяйственным номенклатурам пришлось найти для себя новую опору в лице местных националистов, как это сделал, например, Кравчук на Украине.

Но если украинское руководство после августовского путча всерьез взяло курс на выход из СССР, то многие другие союзные республики, провозгласившие независимость в конце августа 1991 года, потом включились во вторую часть Ново-Огаревского процесса и в обсуждение вариантов сохранения единого государства. Если бы тогда это увенчалось успехом, то на следующем повороте истории Украина вполне могла бы в каком-либо качестве вернуться в обновленный Союз.

Но большую роль в истории играет субъективный фактор.

Еще 25 ноября 1991 года в Ново-Огарево обсуждалась возможность подписания договора о создании ССГ (Союза Суверенных Государств) в составе России, Казахстана, Белоруссии и среднеазиатских республик, но Ельцин отказался подписывать его без Украины. Поиск выхода из ситуации привел к решению о роспуске СССР вообще, что было вовсе не обязательно, не говоря об отсутствии на это права у «беловежских зубров». В результате политических решений, принятых в декабре (но не в августе) 1991 года в Беловежской пуще и Алма-Ате, процесс распада единой страны принял необратимый характер.

Были ли события августа 1991 года революцией

Любая революция — это событие, которое происходит не за два-три дня, а в течение большого промежутка времени; как правило, нескольких лет. Например, Великая французская революция длилась много лет, за которые случилось несколько переворотов. Великая российская революция началась в феврале 1917 года и завершилась с окончанием Гражданской войны.

Я считаю, революция в нашей стране происходила на рубеже 1980-1990-х годов, а события августа 1991 года стали одним из ее поворотов. Условным началом этой революции можно считать массовые гражданские выступления против административно-бюрократической системы и номенклатурного абсурда в 1988-1989 годах, а ее финалом — расстрел Белого дома в октябре 1993 года и принятие новой конституции спустя два месяца. После событий 1993 года Россия перешла от революционного пути развития к эволюционному, и этот процесс продолжается по сию пору.

Особенность нашей революции конца 1980-х и начала 1990-х годов заключается в том, что к этому времени в стране в целом завершился процесс индустриальной модернизации.

К середине 1980-х годов в СССР было построено городское индустриальное общество. Теперь перед нашей страной стояли уже постиндустриальные задачи, и в этом отношении перестройка, если бы она получилась в полной мере, несла в себе постиндустриальный потенциал. В случае ее успеха у нас сейчас существовало бы раннее постиндустриальное общество. Если проводить параллели с Западом, то в Европе и США роль ранней постиндустриальной революции играли бурные события 1960-х годов.

Но любые ранние революции не приводят сразу к появлению устоявшейся прогрессивной модели, а лишь закладывают в социальную почву новые семена, которые прорастают лишь спустя многие годы. Как это часто бывает с ранними революциями, перестройка оказалась неудачной и незавершенной. На раннем ее этапе речь шла о замене бюрократической модели индустриализма более совершенным обществом, которое называли демократическим социализмом.

Оно должно было сочетать лучшие черты социализма и капитализма, но такой гибрид очень трудно сделать. А в процессе противостояния с гражданским обществом правящий номенклатурно-бюрократический слой своевременно и быстро переобулся в воздухе и сменил знамена, сохранив при этом свою сущность. После этого экс-коммунистическая партийно-хозяйственная номенклатура устояла, слившись с новой буржуазией под триколором.

Перестройка 2.0

Политические силы, победившие в борьбе с ГКЧП, не были более прогрессивными. Это было движение не вперед, а вбок. Победители ГКЧП полагали, что нужно отвергнуть интеллигентские и горбачевские идеи о демократическом социализме, а просто все делать, как на Западе.

В итоге мы получили периферийное буржуазно-бюрократическое индустриальное общество, к тому же подверженное процессу разложения.

Так случилось оттого, что во время перестройки не удалось превзойти ранее достигнутый социальный результат. Во время этой ранней революции общество ударилось о постиндустриальный барьер. Не сумев продвинуться вперед, оно походило вдоль него, увидело дорожку в обход через капитализм и встало на нее. А дорожка периферийного капитализма — это путь назад, к деградации.

В мировой экономике, состоящей из ядра и периферии, пряников на всех не хватает. Ядро уже давно занято, а место осталось только на периферии. Поэтому после распада СССР новая Россия стала постепенно и неуклонно съезжать на эту мировую периферию.

Горбачевская перестройка не смогла решить свою главную задачу — построение более совершенного общества, где социальная справедливость сочетается с экономической эффективностью, а рынок с регулированием. На рубеже 1980-1990-х годов нашему обществу не удалось взять этот барьер и устремиться в будущее по пути постиндустриального прогресса. Это значит, что для движения вперед наша страна должна решить те задачи, которые оказались ей не по плечу во время перестройки. Для разворота к прогрессу необходима более продуманная и совершенная перестройка 2.0.

