В двух регионах России — Калужской области и Забайкальском крае — с 23 сентября вновь начали действовать ограничения на продажу бензина. О соответствующих решениях объявили калужский губернатор Владислав Шапша и забайкальское правительство.

Шапша написал в своем телеграм-канале, что на местах наблюдаются перебои с поставками топлива на отдельные АЗС и очереди за бензином. Он признал, что «это вызывает справедливое недовольство» населения.

В связи с этим оперштаб Калужской области постановил со среды снова разграничить отпуск топлива по номерам автомобилей: для четных — по четным числам, для нечетных — по нечетным. При этом бензин можно заливать только в бак.

«Работаем над тем, чтобы стабилизировать поставки бензина. <…> Используем дополнительные возможности по увеличению поставок бензина, в том числе из Беларуси. Делаем все, чтобы оперативно нормализовать ситуацию», — сообщил Шапша.

В Забайкальском крае со среды ввели лимит на продажу бензина на заправках БРК и «Корс» — до 15 литров в один бак.

«Руководство сети намеренно сохраняет запасы топлива до прибытия новых партий, которые уже находятся в пути», — сообщается в официальной группе регионального правительства в VK.

Дизельное топливо на АЗС сети отпускают без ограничений.

Первый вице-премьер края Буянто Батомункуев ранее заявил, что в Забайкалье продолжают работу 249 из 250 автозаправочных станций. На 106 из них в среду топливо продается без лимитов.

Всего на АЗС и нефтебазах региона остается более 17 тысяч тонн топлива, сказал Батомункуев. При нынешнем уровне спроса этого хватит на 20 суток, уточнил он.

По его словам, Забайкалье скоро должно получить еще более 11 тыс. тонн топлива, которое находится в пути. Дополнительные объемы направлены по квотам для вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) в рамках договоренностей с Минэнерго РФ, пояснил Батомункуев.

10 сентября вице-губернатор Ленинградской области по экономическому развитию Егор Мищеряков заявил, что ситуация с топливом во многом повторяет июльский сценарий, когда наблюдался пик кризиса с дефицитом поставок, очередями и введением ограничений на продажу бензина.