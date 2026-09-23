Утильсбор — это «государственный рэкет», и его повышение приведет к тому, что россияне не смогут купить нормальный мощный автомобиль. Такое мнение в беседе с RTVI выразил автоэксперт, экс-депутат Госдумы Вячеслав Лысаков.

«Это никакая не поддержка никакого отечественного автопрома, а это просто откровенный грабеж, это государственный рэкет, я это так называю», — сказал он.

По его словам, утильсбор на мощные авто уже достигает 3,6 млн рублей.

«Обычный человек отдаст 3,6 млн, если у него нет лишних денег? Вот 3,6 млн — утильсбор, еще 1,5 млн — остальные налоги, таможенные сборы, НДС и так далее. И получается в общей сложности где-то не менее 5,6 млн рублей, которые надо подарить государству только за то, что ты перевез через границу и оплатил производителю автомобиль, который произведен в другой стране», — рассуждает эксперт.

То есть, по его подсчетам, государству уже приходится отдавать «сумму практически такую же, как и тем, кто эту машину сделал и выпустил».

«Это могли придумать только те, кто сидят в правительстве Российской Федерации, в Минпромторге, в частности», — сказал собеседник RTVI.

Лысаков обратил внимание на то, что российское понятие утильсбора «не имеет никакого отношения к реальному утильсбору».

«Это просто налог, который стыдливо назвали утильсбором. Утильсбор стоит во всем мире 50 евро и включен в стоимость машины», — подчеркнул автоэксперт.

Этот платеж оказывает негативное влияние на авторынок, продолжил он.

«Утильсбор растет с каждым годом, и это вредители! Потому что люди прекратили покупать автомобили. Рынок фактически встал. Если покупают, то дешевые машины, а относительно дорогие покупали, когда утиль был небольшой. Соответственно, с этих автомобилей государство получало таможенные сборы. А сейчас ничего не получает, потому что привоз таких машин просто заморожен», — заявил Лысаков, отметив, что государство «хотело собрать много денег, а не получит ничего».

С 1 января 2027 года в России планируется плановая корректировка утилизационного сбора на 10—20% в зависимости от категории техники. Как сообщили Autonews.ru в пресс-службе Минпромторга, эта мера является частью долгосрочной программы индексации, утвержденной в 2024 году.

Последнее повышение утильсбора произошло 1 апреля 2026 года. Тогда вступили в силу изменения, закрывающие «серый» импорт через страны ЕАЭС (Беларусь, Казахстан, Армению, Киргизию).