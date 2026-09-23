В Арбитражный суд Москвы поступил иск к оператору мессенджера MAX, который подала ИП Анастасия Власова. Она заявила, что компания незаконно использовала ее фотографию «Шахматная доска № 32». Истец требует взыскать с компании 57 тыс. рублей компенсации, прекратить использование фотографии и не допускать его в дальнейшем. Информацию об этом RTVI предоставил сервис проверки контрагентов Rusprofile.

Иск поступил 11 сентября, а 18 сентября суд оставил заявление без движения из-за процессуальных нарушений. Власова не предоставила документы, подтверждающие направление копии иска ответчику, а также не доплатила госпошлину: вместо необходимых 25 тыс. рублей было уплачено 10 тыс. рублей. Суд дал предпринимателю срок до 19 октября для устранения нарушений, после чего заявление может быть принято к производству. Если требования суда не будут выполнены, иск вернут заявителю.

ООО «Мах» зарегистрировано 4 сентября 2024 года в Москве, ранее организация называлась ООО «Коммуникационная Платформа». Компания является оператором национального мессенджера MAX. Учредителями организациями являются ООО «ВК» и ООО «Компания ВК».

Анастасия Власова — предприниматель и учредитель сетевого издания IZHLIFE («Ижлайф»), которое освещает события Ижевска и Удмуртии. Издание работает с 2008 года, с 2017 года зарегистрировано Роскомнадзором как сетевое СМИ. Исключительные права на принадлежащие IZHLIFE материалы закреплены за ИП Власовой, указано на сайте издания.

В начале июня MAX исчез из App Store, в Apple удаление мессенджера объяснили санкциями. В конце июня из магазина пропали почти все приложения VK, а в начале июля Евросоюз ввел санкции против VK и MAX. 16 июля VK, MAX, «Одноклассники», «Дзен», «Почта Mail» и другие сервисы холдинга стали недоступны для скачивания в Google Play. В VK заявили, что уже установленные приложения работают без ограничений, а скачать их можно в RuStore, Huawei AppGallery, Samsung Galaxy Store и других магазинах.