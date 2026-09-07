Российскую экономику ждет «барахтанье в болоте». Такое мнение экс-министр экономики Андрей Нечаев высказал в интервью программе «Вы держитесь!» с Марианной Минскер на RTVI.

«Если не будет каких-то экстремальных потрясений, нас ждет барахтанье в болоте. Темпы роста вокруг нуля, скорее в минус, чем в плюс. Долго будет сохраняться сравнительно высокая инфляция», — заявил Нечаев.

По его словам, инфляция скажется прежде всего на уровне жизни граждан, имеющих либо фиксированный, либо не быстро индексируемый доход.

«Это в первую очередь пенсионеры, бюджетники. Рост зарплаты, опережающий производительность труда, — это в промышленности, в целом в производственном секторе. А тот, кто живет на сравнительно фиксированные доходы, он ремешок затягивает…», — добавил Нечаев.

Ранее советник главы Центробанка Кирилл Тремасов, выступая на Восточном экономическом форуме, сравнил российскую экономику с верблюдом. Он заявил, что экономика продемонстрировала устойчивость и «выживаемость в самых экстремальных условиях».

«Это, наверное, главная характеристика нашей экономики за последние годы. А животное, которое может жить в самых экстремальных условиях… У меня ассоциация с верблюдом», — сказал Тремасов, отвечая на вопрос, с каким животным можно сравнить российскую экономику.