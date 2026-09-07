Один человек погиб, еще четверо пострадали в Пермском крае в результате атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Махонин.

«В результате атаки повреждения получил многоквартирный дом. К сожалению, один человек погиб. По предварительной информации, еще четверо пострадали, им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал он в телеграм-канале.

По его словам, всего над регионом сбили 27 беспилотников, на местах падения обломков работают экстренные службы.

Губернатор поручил профильным ведомствам и администрации Перми устранить последствия атаки. Для жителей поврежденного дома организован пункт временного размещения, в ближайшее время Фонд капитального ремонта начнет восстановительные работы.

«Также в ходе отражения атаки обломками задет частный дом и придомовая территория. Пострадавших нет. Работают экстренные службы», — сообщил Махонин.

UPD: СКР возбудил уголовное дело о теракте в связи с атаками на гражданские объекты в Перми, сообщили в ведомстве.

Кроме того, при атаке на Севастополь погибла несовершеннолетняя, еще несколько человек пострадали, рассказал губернатор Михаил Развожаев.

«С глубокой скорбью сообщаю: девочка 2011 года рождения от полученных ранений скончалась в машине скорой помощи. Приношу искренние соболезнования родным и близким. <…> Также пострадали еще три человека. Мужчина находится в крайне тяжелом состоянии, в коме. Врачи делают всё возможное. Вторая девочка 18 лет вместе с 16-летним братом были доставлены в детскую больницу, им оказали всю необходимую медицинскую помощь и отпустили домой», — написал он.

Позднее губернатор уточнил, что над двумя районами Севастополя были сбиты пять БПЛА.

UPD: По данным Развожаева, число погибших возросло до двух. «Мужчина был доставлен в больницу в состоянии комы и скончался в реанимации», — сообщил он.

В Ростовской области было уничтожено около 25 БПЛА над Новошахтинском и семью районами, написал в телеграм-канале губернатор Юрий Слюсарь. Сведения о пострадавших и разрушениях на земле пока не поступали, ситуация уточняется. Он предупредил, что угроза атаки сохраняется, и попросил жителей уйти с открытых участков улиц, зайти в помещения и держаться подальше от окон.

За минувшие сутки Белгородская область была атакована 138 раз, сообщил врио губернатора Александр Шуваев. Удары пришлись на 17 округов региона. По его словам, противник шесть раз применил артиллерию и реактивные системы залпового огня и еще девять раз сбросил взрывные устройства с БПЛА; 132 беспилотника были уничтожены.

«К большому сожалению, при террористической атаке ВСУ не обошлось без жертв. В Борисовском и Шебекинском округах погибли три мирных жителя. Приношу самые искренние соболезнования семьям, потерявшим своих близких. В Валуйском, Ракитянском и Шебекинском округах ранения получили 7 человек. Все пострадавшие продолжают лечение амбулаторно», — написал Шуваев.

В Чувашии в результате атаки дронов была повреждена вышка сотовой связи, заявил глава республики Олег Николаев. По его словам, были нейтрализованы два беспилотника, жертв и пострадавших нет.

По данным Минобороны России, за ночь были перехвачены и уничтожены 306 БПЛА самолетного типа над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тамбовской и Ульяновской областями, Крымом, Татарстаном, Удмуртией, Чувашией и Пермским краем, а также над Азовским и Черным морями.