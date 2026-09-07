Российские войска поразили патрульный катер в акватории Черного моря, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, судно использовалось для сопровождения кораблей с грузами военного назначения.

«В акватории Черного моря поражен патрульный катер, задействованный для проводки судов с грузами военного назначения», — говорится в сообщении.

Также, по данным Минобороны, российские беспилотники ударили по производственно-погрузочному комплексу в порту Измаил и вечером 6 сентября — по судну «Мавка» в порту Черноморск.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в своем канале в «Максе», что силы ПВО за ночь уничтожили над регионом 33 украинских беспилотника. По его словам, в одном из районов при падении обломков загорелось нежилое здание; в результате получили повреждения от осколков три жилых дома, четыре автомобиля, трактор и опора линии электропередачи.

В Ростовской области за ночь сбили 25 беспилотников — в Новошахтинске и еще семи районах, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в Telegram-канале. Данные о пострадавших и разрушениях на земле он не приводит, уточнив, что они появятся позже. Под ударом оказались Азовский, Чертковский, Шолоховский, Миллеровский, Верхнедонский, Кашарский и Усть-Донецкий районы. Слюсарь отметил, что угроза новых атак дронов в регионе сохраняется.

В Чувашии за ночь сбили два беспилотника, рассказал глава республики Олег Николаев. Пострадавших нет, при падении обломков повреждена вышка сотовой связи.

Подразделение ФСБ «Горыныч» сбило пять беспилотников ВСУ в районе Ясиноватой, сообщила пресс-служба регионального УФСБ. По ее данным, дроны — среди них ударные RAM-2Х, «Бородавочник» и «Сич» — обнаружила система «Купол Донбасса», для перехвата использовали дроны-перехватчики.

Российские специалисты разработали комплект навесного оборудования, который позволяет переоборудовать беспилотники любого типа в дрон «Судного дня» — для контроля радиационной обстановки после возможных ядерных ударов. Об этом ТАСС рассказал генеральный конструктор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин.