Рубль утратил статус самой недооцененной валюты в мире, уступив первое место филиппинскому песо, следует из расчетов РИА Новости. Агентство составило рейтинг крупнейших мировых экономик по стоимости условного набора — бургера, картофеля фри и стакана колы.

Дешевле всего такой набор стоит на Филиппинах, самый дорогой нашли в Израиле. На основе этих цен агентство рассчитало курс национальных валют по паритету покупательной способности (ППС) к доллару.

Курс рубля по ППС составляет 32,42 рубля за доллар — это в 2,68 раза ниже официального курса. Год назад разрыв был больше: курс по ППС составлял 24,5 рубля за доллар, то есть был занижен в 3,3 раза. Тогда рубль возглавлял рейтинг недооцененных валют, сейчас входит в первую пятерку.

Лидером стало филиппинское песо: его реальный курс оказался занижен в 3,75 раза. На втором месте — индонезийская рупия (3,67 раза), на третьем — индийская рупия (3,24 раза), на четвертом — иранский риал (втрое). Курсы евро, австралийского доллара, шведской кроны, канадского доллара и британского фунта стерлингов, по расчетам агентства, близки к паритету.

Самой переоцененной валютой среди крупных экономик оказался израильский шекель — его курс завышен на 65%. В список переоцененных также вошли норвежская и датская кроны — на 34% и 16% соответственно.

С 1 сентября цифровой рубль стал доступен гражданам России через мобильные приложения банков и интернет-банки, ранее сообщал Банк России. Пополнить цифровой счет с обычного банковского можно на сумму до 300 тысяч рублей в месяц — таков установленный регулятором лимит.

Тем временем, по данным The Washington Post, темпы роста наличных в банковской системе России с начала года превысили показатели 2022 года. За первые две недели августа объем наличных в стране вырос на 286,4 млрд рублей, а с начала года — примерно на 2,45 трлн рублей. Издание отмечает, что отток средств из банков создает проблемы с ликвидностью и нагружает финансовый сектор.