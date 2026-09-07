У российского государства заканчиваются деньги, дефицит бюджета стал пугающим. Такое мнение первый министр экономики России Андрей Нечаев высказал в интервью программе «Вы держитесь!» с Марианной Минскер на RTVI.

«Пугающей отметки достиг дефицит бюджета. Всё было бы неплохо, если бы росли доходы. Лучше, конечно, их тратить на строительство дорог, на пенсионеров, медицину и так далее. Ну, решили тратить на [военную операцию], значит, будем тратить на [военную операцию], если есть что тратить. А вот с тем, что тратить — большая беда, потому что нефтегазовые доходы катастрофически снижаются», — сказал Нечаев.

Дефицит бюджета за январь-июль 2026 года составил 6,45 трлн рублей. «Почти в два раза превышен годовой план с соответствующими инфляционными последствиями», — отметил Нечаев.

Он также заявил, что предприятия ВПК «вынуждены залезать в кредиты». «Тот золотой дождь бюджетных денег, который на них лился и льется, уже оказался недостаточным. Они уже вынуждены залезать в кредиты, многие с кредитами не справляются, растет просрочка. Потому что заказы огромные, а денег не хватает. Денег не хватает у предприятий», — утверждает экс-министр.

Еще одной серьезной проблемой для экономики он назвал «катастрофический дефицит на рынке труда». По словам Нечаева, это в первую очередь касается рабочих профессий, инженеров среднего звена, а также айтишников, которые составили «значительную часть эмиграции» с 2022 года.

«Идет конкуренция между ВПК, частным бизнесом, госкомпаниями за работников. У нас зарплата уже несколько лет опережает рост производительности труда, сильно. Это не может продолжаться бесконечно. Или это, в конце концов, приведет к взрыву инфляции», — порассуждал собеседник RTVI.

На вопрос, заканчиваются ли у российского государства деньги, Нечаев ответил: «При тех расходах, которые оно хочет нести — да».