В Киеве ухудшается общественное настроение на фоне обострения внутриполитического кризиса президента Украины Владимира Зеленского, пишет немецкая Berliner Zeitung. Приезд спецпосланников США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера совпал с попытками украинского лидера справиться с этим кризисом.

По данным издания, в основе кризиса — коррупционные скандалы, в первую очередь дело о взятках на $100 млн в государственной компании «Энергоатом». Оно уже затронуло значительную часть ближайшего окружения Зеленского.

5 сентября Уиткофф и Кушнер провели переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Кремле — встреча продолжалась три часа десять минут. Помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что американская делегация тщательно готовилась к визиту и представила ряд предложений по урегулированию украинского конфликта, а также сообщил, что американская сторона учла замечания Путина о действиях Киева и его отношении к собственному прошлому. Вечером кортеж Уиткоффа и Кушнера покинул территорию Кремля.

6 сентября Уиткофф и Кушнер встретились с Зеленским и его командой в Киеве. Переговоры прошли в два этапа: сначала — беседа с участием Зеленского, затем — встреча в расширенном формате с советниками по национальной безопасности стран «евротройки».

После встречи Зеленский анонсировал новый раунд переговоров между США, Украиной и Европой, не назвав сроков, и допустил, что он вновь пройдет в Киеве. Стороны обсудили новые концепции договора и возможный зимний пакет помощи Украине. Зеленский подчеркнул, что не ожидает завершения боевых действий до зимы, и рассчитывает на поддержку европейских партнеров, если война продолжится. Контроль над Донбассом, по его словам, остается ключевым вопросом, который должны решать главы государств.