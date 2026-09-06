Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве обсудили инициативы, направленные на достижение урегулирования российско-украинского конфликта, о следующих шагах будет объявлено в ближайшие недели. Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на неназванного представителя Белого дома.

«Уиткофф и Кушнер встретились с президентом Путиным, чтобы продвигать планы президента Трампа по прекращению конфликта России и Украины <…>. Обе стороны обсудили конкретные инициативы, касающиеся следующих шагов. Об этих шагах планируется сообщить в ближайшие недели», — приводятся в сообщении слова представителя американской администрации.

В Белом доме отметили, что вместе с Кушнером и Уиткоффом Москву посетили сотрудники Совета нацбезопасностии США, Минфина и Госдепартамента, «чтобы обсудить предложения по прекращению конфликта».

В частности, в составе американской делегации был высокопоставленный сотрудник Минфина США Джин Ланг, отвечающий за санкционные меры, сообщил Равид. По его данным, чиновник не участвовал в переговорах с Путиным, но контактировал с его спецпредставителем по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым.

«Участие Ланга может указывать, что вопрос санкций против России обсуждался во время переговоров», — полагает Равид.

В разговоре с Reuters представитель Белого дома заявил, что переговоры в Кремле прошли «содержательно». В американской делегации «надеются на столь же продуктивные встречи в воскресенье на Украине», передает Равид.

Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву 5 сентября. Их встреча с Путиным продолжалась почти три часа.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал встречу с американскими переговорщиками содержательной, конструктивной и полезной. Дмитриев охарактеризовал приезд Уиткоффа и Кушнера в Москву как «важный миротворческий визит». Сами посланники Дональда Трампа пока не комментировали визит в Россию.

Путин в ходе переговоров подтвердил готовность продолжать с США работу по поиску «политико-дипломатических развязок», а также необходимость устранения всех первопричин конфликта на Украине. По словам Ушакова, Уиткофф и Кушнер намерены использовать в Киеве полученные от российского президента оценки ситуации и предложения по мирному урегулированию. В свою очередь американская сторона представила «целый ряд соображений» о возможных путях урегулирования, рассказал помощник президента.

Помимо конфликта на Украине, стороны обсудили экономические вопросы и возможные крупные российско-американские проекты.

В воскресенье, 6 сентября, Уиткофф и Кушнер должны прибыть в Киев, где у них запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. По данным источников Bloomberg, украинская сторона не рассчитывает на значимый прогресс по итогам переговоров.