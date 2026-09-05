В Москве началась встреча президента РФ Владимира Путина со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, сообщает Кремль.

Перед началом переговоров глава государства заявил: «Ситуация, конечно, непростая, с которой нам предстоит сегодня разбираться». По его словам, на встрече будут обсуждаться все аспекты урегулирования российско-украинского конфликта.

«И со своей стороны тоже готов вас проинформировать о том, как мы видим ситуацию. Как вы нас информировали, знаю, что вы после Москвы собираетесь в Киев», — отметил президент.

Как отметил Путин, «что бы там дальше ни происходило, но контакты подобного рода, безусловно, всегда идут на пользу».

«И здесь, конечно, очень важно качество посредничества, доверие к тем, кто этим занимается. Хочу сказать вам о том, что нам с вами работать комфортно и, безусловно, уровень доверия в ходе этой работы с нашей стороны давно высокий», — сказал он.

Кроме того, Путин попросил американских переговорщиков передать слова благодарности и самые наилучшие пожелания президенту США Дональду Трампу. Он отметил усилия американского лидера в контексте урегулирования конфликта.

«Понимая, что, в целом заходит в непростую ситуацию, тем не менее, президент Трамп не останавливает своих попыток внести свой вклад в урегулирование российско-украинского конфликта», — сказал российский лидер.

Путин также рассказал, что просьба о прекращении ударов по Киеву пришла по официальным каналам. Президент отметил, что удары по украинской столице не наносились с 00:00 5 сентября, тогда как украинская сторона значительно снизила количество атак.

В то же время Путин сообщил, что Россия не договаривалась с Украиной о прекращении огня больше чем на три дня.

В свою очередь Уиткофф передал российскому президенту наилучшие пожелания от Трампа, а также благодарность семьи американца Роберта Гилмана за его освобождение.

Как следует из опубликованного пресс-службой Кремля видео, перед началом встречи помощники Путина передали ему красную папку с документами.

С российской стороны в переговорах участвуют помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель главы государства по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Как сообщил журналист кремлевского пула Александр Юнашев, Уиткофф подарил российской делегации памятные монеты с надписью «Мир через силу».

Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву днем в субботу, 5 сентября. В воскресенье они отправятся в Киев, где ожидается встреча с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Трамп говорил, что Уиткофф и Кушнер привезут в Москву и Киев «предложение, как закончить войну». На вопрос о том, идет ли речь о новой инициативе, глава Белого дома ответил отрицательно. В то же время Трамп выразил мнение, что по итогам контактов есть «хороший шанс» на достижение прогресса в урегулировании конфликта.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков призвал не забегать вперед по вопросу предложений от США по Украине.

«Вчера сам Трамп сказал, что речь о новых идеях не идет. Это было заявление президента США. Давайте дождемся встречи. <…> Не хотелось бы это всё как-то анонсировать, обсуждать без конкретной субстанции», — сказал представитель Кремля (цитата по «Интерфаксу»).

Bloomberg со ссылкой на источники пишет, что американские переговорщики, вероятно, будут продвигать в Москве идеи, ранее отвергнутые Россией, в том числе о создании в Донбассе свободной экономической зоны. В этой связи в Киеве к переговорам относятся пессимистично и не рассчитывают на значимый прогресс, утверждают собеседники агентства.