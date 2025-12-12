Украина предложила США создать в Донбассе демилитаризованную «свободную экономическую зону», где «смогли бы работать американские бизнес-интересы». Об этом сообщает Politico со ссылкой на два источника.

Издание отмечает, что эта идея является попыткой заинтересовать американского президента Дональда Трампа. Источники Politico выразили сомнение, что Москва согласится на это предложение.

По словам собеседников издания, Трамп считает Украину более слабой и ведомой стороной в конфликте, прежде всего из-за недавнего коррупционного скандала. Один из источников отметил, что Вашингтон использует этот скандал, чтобы оказать давление на украинского президента Владимира Зеленского.

О свободной экономической зоне также говорилось в плане из 20 пунктов, который Украина передала США. Накануне вечером в администрации американского лидера подтвердил, что Трамп ознакомился с документом. По данным Axios, 13 декабря состоится встреча представителей США, Украины и ключевых европейских государств, на которой будут обсуждены предложения Киева.

Москва настаивает на выводе украинских войск из Донбасса. Президент Владимир Путин подчеркнул, что этот регион исторической является российской территорией и будет возвращен военным или иным путем. Он также неоднократно заявлял, что для урегулирования Вооруженные силы Украины должны отвести свои войска не только из ДНР и ЛНР, но и Запорожской и Херсонской областей, которые вошли в состав России в 2022 году.

11 декабря украинское издание «Зеркало недели» («ЗН») опубликовало детали якобы нового варианта американского мирного плана по завершению конфликта на Украине. В документе сохранился пункт о создании в Донбассе нейтральной демилитаризованной буферной зоны. Новшеством стало уточнение ее размеров ― 30%. В отличие от первоначального варианта в соглашении также якобы не говорится, что эта зона будет международно признана российской территорией, утверждает «ЗН».