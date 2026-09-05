Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что российский лидер Владимир Путин не планирует нападение на страны НАТО. Он также рассказал о цели визитов его спецпосланников в Москву и Киев.

О возможном конфликте России и НАТО

«Я не думаю, что Путин станет… Я с ним разговариваю. Я его очень хорошо знаю. Путин не собирается нападать на территорию НАТО», — сказал Трамп, отвечая на вопрос об обвинениях Германии в адрес РФ в связи с инцидентом с дроном в аэропорту Лейпцига.

Сам Путин в июне назвал утверждения о возможности нападения России на территорию НАТО сознательной провокацией «для того, чтобы создать угрозу, которая реально не существует, и заставить население своих стран больше денег тратить на оборону». «Какой смысл для нас, вообще резон нападать на Европу и воевать с НАТО? <…> Это просто нелепо. Было бы смешно, если бы не было так грустно. Каждый, кто думает о том, что Россия может напасть на территорию НАТО, должен задаться вопросом: „Зачем? Нам зачем это нужно?“», — сказал президент.

О визитах Уиткоффа и Кушнера в Москву и Киев

Кроме того, Трампа спросили о цели планируемых визитов его спецпосланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев и Москву. По словам американского лидера, они «везут предложение, как закончить войну». На вопрос о том, идет ли речь о новом предложении, Трамп ответил отрицательно.

«Потому что я закончил восемь войн. Надеюсь, вы мной гордитесь. Я закончил восемь войн. И никакой благодарности за это. Я закончил восемь войн. Мне дали Нобелевскую премию? Нет. Хотя та, кому ее дали, оказалась настолько любезна, что отдала ее мне», — указал президент.

Трамп также заявил, что видит «хороший шанс» на достижение прогресса в урегулировании российско-украинского конфликта в ходе новой миссии Уиткоффа и Кушнера. По его словам, у Вашингтона «есть идея насчет мирного решения», однако подробности предложения он не раскрыл.

Уиткоффа и Кушнера Трамп назвал «двумя великолепными переговорщиками», отметив, что они «проделали отличную работу».

«Мы отправили их, чтобы понять, можно ли что-то сделать [с урегулированием конфликта]. Есть шанс, что мы решим это», — добавил президент.

По данным Axios, Уиткофф и Кушнер прибудут в Москву в субботу, 5 сентября. Как ожидается, они проведут переговоры с Владимиром Путиным. На следующий день посланники американского лидера намерены встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским в Киеве. Это будет первый визит Уиткоффа и Кушнера на Украину после возвращения Трампа в Белый дом.

О конфликте с Ираном

Среди прочего Трамп назвал конфликт с Ираном «мелочью» для Соединенных Штатов.

«Я называю это военным конфликтом, потому что для нас это мелочь», — сказал он, отвечая на вопрос, как, по его мнению, следует называть противостояние Вашингтона и Тегерана.

Ранее Трамп заявил, что ему нравится текущее положение дел, при котором американская сторона «почти полностью» контролирует Ормузский пролив, а иранская экономика «полностью разрушена». Он также указал, что не пытается «заставить Иран сесть за стол переговоров». «Мне совершенно все равно, подпишут ли они не имеющее для них ценности соглашение. Они лишь оттягивают неизбежное», — убежден глава Белого дома.