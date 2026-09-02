Центральное командование ВС США (CENTCOM) заявило, что удары американских военных по Ирану вечером 1 сентября стали прямым ответом на атаки Корпуса стражей исламской революции (КСИР) на коммерческие суда в Ормузском проливе, а также на военнослужащих Штатов в регионе, сообщает Press TV.

Кроме того, США нанесли удар по участникам свадебной церемонии в иранском городе Сирик, который привел к гибели пяти человек и ранениям не менее 68, передает агентство Fars со ссылкой на представителя Красного Полумесяца. Многие из пострадавших — дети. Всех раненых доставили в больницы Сирика и Минаба.

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему нравится текущее положение дел, при котором американская сторона почти полностью контролирует Ормузский пролив. Он подчеркнул, что в настоящее время не ставит целью достижение соглашений с Ираном о прекращении вооруженного противостояния.

«Я не пытаюсь заставить Иран сесть за стол переговоров. Мне совершенно все равно, подпишут ли они не имеющее для них ценности соглашение. Они лишь оттягивают неизбежное. Когда иранский народ восстанет и будет вести борьбу?», — написал Трамп в социальной сети Truth Social.

В ответ на американские военные действия Тегеран ударил ракетами и дронами по объектам США, расположенным в Иордании и Бахрейне. Поступила также информация об ударах по территории Кувейта. Американские силы нанесли удары по ряду населенных пунктов на юге и юго-востоке Ирана, среди которых остров Кешм, Бендер-Аббас, Сирик, Джаск, Конарак и Чабахар.

Позже КСИР нанес удары по объектам американских военных баз в иракском Курдистане. Согласно заявлению, которое приводит агентство Fars, «бойцы сухопутных войск КСИР, осуществив комбинированную ракетно-беспилотную атаку на американские базы в Эрбиле, уничтожили ремонтный центр и склады технического оборудования американской террористической армии, а также вывели из строя систему наведения американского аэростата-шпиона».

США и Израиль начали военные действия против Ирана 28 февраля. В июне американцы и иранцы согласовали меморандум о взаимопонимании, который предполагал немедленное прекращение боевых действий на всех направлениях, включая Ливан. Однако ночью 8 июля США возобновили крупномасштабные удары по Ирану, обвинив его в нарушении условий договоренностей по Ормузскому проливу, через который транзитом проходит около 25% мирового объема нефтяной торговли и примерно 20% сжиженного природного газа. В конце августа администрация Соединенных Штатов дала понять, что активная фаза военного давления на Иран прекращена, после чего перешла к стратегии воздействия на экономику страны с помощью санкций.