Перспективы военной победы США в войне против Ирана снова кажутся «мрачными» и все больше напоминают о затяжных кампаниях в Афганистане и Ираке. Об этом пишет военный репортер The New York Times (NYT) Грег Джаффе, который освещал войну в Афганистане в течение 15 лет.

Журналист напомнил, что в марте 2026 года глава Пентагона Пит Хегсет пообещал, что война с Ираном не будет похожа на затяжные войны, которые вели «предыдущие безрассудные политики, такие как [бывшие президенты Джордж] Буш, [Барак] Обама и [Джо] Байден».

Эти политики «растрачивали доверие к Америке», заявил тогда Хегсет. Он поклялся, что, в отличие от прошлых войн, военная кампания против Ирана будет «четко сфокусированной» и «решительной».

«Это не Ирак. Это не бесконечная история», — заявлял министр обороны.

Спустя четыре месяца, в июле, председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн признал на слушаниях в Сенате, что американских бомб и ракет, вероятно, будет недостаточно, чтобы победить Иран или хотя бы снова открыть Ормузский пролив для коммерческого судоходства.

«Сегодня администрация [президента Дональда Трампа] рассчитывает, что блокада военно-морскими силами США иранского экспорта через пролив и экономические санкции позволят добиться того, чего не удалось достичь предыдущими авиаударами», — пишет Джаффе.

Он сообщает, что американские военачальники больше не говорят о быстрой победе. Вместо этого они оценивают дальнейшую стратегию как длительное давление на Иран, которое будет продолжаться в течение месяцев или дольше.

В середине августа Хегсету задали вопрос, как долго еще американские ВМС, и без того испытывающие нагрузку из-за длительной миссии, смогут держать блокаду.

«Мы можем удерживать ее столько, сколько потребуется — неограниченно долго», — ответил глава Пентагона.

Перед американскими военными сейчас стоит задача, похожая на ту, с которой они столкнулись в Афганистане: там талибы* боролись за выживание, а сейчас то же самое делают иранские лидеры, пишет репортер NYT.

Он отметил, что цена операции США против Ирана в плане человеческих и финансовых ресурсов может оказаться выше, чем Трамп или американцы готовы платить. Согласно опросам, большинство американцев выступают против войны, говорится в статье.

* Верховный суд России приостановил действие запрета на деятельность движения «Талибан», ранее признанного террористической организацией