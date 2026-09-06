В Кремле не следили за выборами в земле Саксония-Анхальт. Об этом RTVI заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет. Не следили», — ответил Дмитрий Песков на вопрос RTVI о том, следили ли в Кремле за выборами в Саксонии-Анхальт.

Соответственно, официальный представитель Кремля никак не прокомментировал данные экзитполов, предваряющие итоги голосования.

Выборы в ландтаг (земельный парламент) Саксонии-Анхальт состоялись в воскресенье 6 сентября. На первом месте с большим отрывом — «Альтернатива для Германии». При том, что у АдГ — безусловная победа, им предварительно не хватает нескольких мандатов до абсолютного большинства, чтобы сформировать однопартийное правительство в регионе.

По предварительным, постоянно обновляющимся данным экзитполов телеканалов ARD и ZDF, «Альтернатива для Германии» получает более 44%, ХДС — около 18%, далее с вариациями следут социал-демократы, Левые и Зеленые (чуть больше или меньше 9% в зависимости от экзитполов). Союз Сары Вагенкнехт на вечер воскресенье остается на грани прохождения; свободные демократы, входившие в правящую коалицию, покидают ландтаг.

Явка уже выросла до 78%, побив исторический рекорд.

Однако подсчет голосов продолжается, официальные итоги земельный избирком объявит в ночи или рано утром 7 сентября.