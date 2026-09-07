Минтранс планирует использовать мессенджер «Макс» для посадки пассажиров на самолеты и поезда — по Max ID, сообщил министр транспорта Андрей Никитин в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума. Конкретной даты запуска пока нет: направление прорабатывают как перспективное.

«Что касается мессенджера „Макс“, то его планируем в будущем использовать для посадки пассажиров на эти виды транспорта по Max ID», — сказал Никитин.

Посадка по биометрии уже работает и на железной дороге, и в аэропортах. На поездах сервис запустили в апреле — на маршрутах Москва — Нижний Новгород, Москва — Кострома и Москва — Иваново, в августе к ним добавились Нижний Новгород — Киров и Нижний Новгород — Иваново. В сфере авиации эксперимент идет с 1 июня в Шереметьево и Пулково: зарегистрироваться на рейс и выйти на посадку по лицу могут пассажиры «Аэрофлота», летящие между Москвой и Петербургом. Проходить идентификацию по биометрии пассажиры не обязаны — это добровольная альтернатива обычной посадке по документам.

«Макс» пробуют применять и в других сферах. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов сообщил, что в регионе тестируют электронную очередь на автозаправочных станциях. Водитель регистрируется у бота в мессенджере и подает заявку на заправку на следующий день, указывая данные машины, нужную АЗС и вид топлива. Если свободные слоты есть, бот выдает QR-код — его предъявляют контролеру, чтобы проехать без очереди.

Выбор мессенджера в краевом правительстве объяснили тем, что он широко известен среди жителей и позволяет быстро обрабатывать заявки, — это нужно, чтобы наладить учет и распределение бензина в условиях его дефицита. В министерстве ЖКХ края добавили, что «Макс» избавляет водителей от регистрации в сторонних сервисах, а привязка кода к учетной записи не позволяет перепродавать разрешения.