В России за восемь месяцев 2026 года зарегистрировали около 500 случаев завоза опасных инфекций — ни один не привел к распространению внутри страны, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости.

По ее словам, за аналогичный период прошлого года было зафиксировано около 300 завозных случаев. Среди инфекций — малярия, брюшной тиф, различные лихорадки, а также Зика, денге и чикунгунья.

«То есть каждый раз мы выявляли такого пациента и принимали все меры, чтобы не было внутренней передачи в стране. Это важный показатель», — отметила Попова.

Она связала рост числа завозных случаев с напряженной эпидемиологической обстановкой во многих странах и сообщила, что Роспотребнадзор усилил контроль на границах и продолжает укреплять санитарную защиту страны.

Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию международного значения из-за вспышки лихорадки Эбола в Уганде и Демократической Республике Конго.

Вирус Эбола впервые выявили в 1976 году на территории Судана и Заира (нынешняя ДРК); название он получил по реке Эбола, притоку Конго, в районе которой зафиксировали одну из первых вспышек. Обычно вирус поражает животных, в том числе рукокрылых, включая летучих мышей.

Нынешнюю вспышку в ДРК и Уганде вызвал вирус Бундибугио — один из известных штаммов возбудителя. Он изучен слабо: до этого фиксировались лишь две его вспышки, в 2007 и 2012 годах, с летальностью около 30%.