Визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Россию планируется в ближайшее время, до конца текущего года, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Точных дат он не назвал.

«Уже в ближайшее время. Точных сроков пока нет», — сказал Песков, подтвердив, что встреча Пашиняна с президентом России Владимиром Путиным состоится.

Предыдущая личная встреча двух лидеров прошла вечером 1 сентября на полях саммита ШОС в Бишкеке — впервые после парламентских выборов в Армении.

До этого Путин и Пашинян встречались в апреле 2026 года. В переговорах в Бишкеке с российской стороны участвовали министр иностранных дел Сергей Лавров, замглавы администрации президента Максим Орешкин, вице-премьер Алексей Оверчук, Песков и помощник президента Юрий Ушаков.

На расширенном саммите ШОС+ Пашинян стал единственным среди лидеров стран СНГ, кто выступил не на русском языке, а на армянском. На русском в Бишкеке говорили президенты Киргизии, Таджикистана, России, Азербайджана, Беларуси, Казахстана и Узбекистана; лидеры стран, не входящих в СНГ, использовали национальные языки или английский. В Кремле решение Пашиняна расценили как «сигнал», заявил Песков.