В России может повториться дефолт 1998 года, если в стране «катастрофически» вырастут военные расходы, в том числе из-за мобилизации. Такое мнение первый министр экономики РФ Андрей Нечаев высказал в интервью программе «Вы держитесь!» с Марианной Минскер на RTVI.

«Если катастрофически вырастут оборонные расходы, то это, конечно, сильный дополнительный фактор потенциального дефолта», — сказал Нечаев.

Мобилизация может стать одной из причин «скачкообразного» увеличения военных расходов, считает экс-министр.

«Мобилизованным надо дать оружие, значит, расходы надо оборонные увеличить еще — цифры условные — на 5 триллионов. Эти 5 триллионов добавятся госдолгу, потому что повышать налоги дальше — это крайне опасный путь. Малый бизнес уже массово закрывается <…> Но если стоимость обслуживания долга, условно, из нынешних 8% [расходов бюджета] превратится в 20%, тогда вероятность дефолта сильно возрастает», — пояснил Нечаев.

Ранее президент России Владимир Путин назвал «чушью собачьей» сообщения о том, что после сентябрьских выборов в Госдуму в стране объявят новую волну мобилизации.

«Это чушь собачья. Это информационная атака на Россию», — заявил Путин на пресс-конференции по итогам визита в Бишкек, где прошел саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).