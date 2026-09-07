Российские системы ПВО за последние сутки перехватили 306 украинских беспилотников над регионами РФ, Черным и Азовским морями, сообщило Минобороны.

С 20:00 6 сентября до 08:00 7 сентября мск дежурные силы ПВО уничтожили 306 БПЛА самолетного типа над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тамбовской и Ульяновской областями, Крымом, Удмуртией, Чувашией и Пермским краем.

Режим воздушной угрозы из-за беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) вводили в Центральном, Южном и Приволжском федеральных округах, он затронул 22 региона России, уточняет ТАСС. В шести регионах — Воронежской, Липецкой, Владимирской, Белгородской, Ивановской и Пензенской областях — режим опасности, связанная с БПЛА, действовал более шести часов.

Наибольшее количество предупреждений о БПЛА — в 11 из 14 регионах за ночь — было объявлено на территории ПФО. В Центральном федеральном округе режим угрозы вводили в восьми регионах, на юге — только в Крыму, Севастополе и Краснодарском крае.

К 08:00 мск опасность, связанная с БПЛА, продолжала действовать в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Курской и Орловской областях.

В Пермском крае в результате удара украинских дронов по многоквартирному дому погиб один местный житель, еще четверо получили ранения различной степени тяжести. Также был поврежден частный дом. Региональное управление СУ СКР возбудило уголовное дело по статье о террористической деятельности.

Кроме того, три человека погибли при атаке беспилотников ВСУ по Белгородской области. В Чувашии БПЛА повредил вышку сотовой связи.

В Севастополе жертвой удара БПЛА, нанесенного накануне поздно вечером, стала девочка 2011 года рождения: она умерла в машине скорой помощи по дороге в больницу.