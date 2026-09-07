Норвегия сформировала артиллерийский дивизион с южнокорейскими самоходными орудиями (САУ) возле границы с Россией. Об этом «Известиям» сообщил посол РФ в Осло Николай Корчунов.

По информации дипломата, дивизион был сформирован 20 августа в составе бригады «Финмарк», сейчас в его распоряжении четыре К9 из Южной Кореи с дальностью стрельбы свыше 40 км. В дальнейшем ее планируют увеличить до 120 км за счет новых боеприпасов, утверждает он.

«Еще 24 такие установки будут переданы бригаде “Финмарк” до конца 2028 года. К 2030-му ВС Норвегии получат 16 пусковых установок южнокорейской РСЗО К239 Chunmoo и ракеты к ним дальностью до 500 км», — рассказал Корчунов.

По его словам, в норвежской губернии Тромс планируется создать отдельный артиллерийский дивизион. «В зоне досягаемости окажутся Северный флот и стратегические объекты России на Кольском полуострове», — уточнил посол.

Приближение дальнобойных наступательных систем НАТО к российским границам представляет угрозу, подчеркнул Корчунов: нагнетание конфронтационной активности альянса повышает риск непреднамеренной эскалации и прямого военного столкновения.

«Соответствующие оценки доводятся до норвежской стороны как публично, так и в ходе контактов по дипломатическим и военно-дипломатическим каналам», — рассказал он.

«Известия» пишут, что к 2029 году на крупнейшей норвежской военно-морской базе Хоконсверн откроется совместный с Германией центр обслуживания подводных лодок. Кроме того, как уточняет газета, в Будё в прошлом году начал работу объединенный центр воздушных операций НАТО.

В мае премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре сообщил, что королевство согласилось присоединиться к системе ядерного сдерживания, инициированной Францией. По его словам, в Осло приняли такое решение в том числе из-за конфликта РФ и Украины. При этом Стёре подчеркнул, что позиция Норвегии в отношении ядерного оружия не изменилась — оно не будет размещаться в стране в мирное время.