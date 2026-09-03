Окружной суд Норд-Тромса арестовал российское научно-исследовательское судно «Профессор Молчанов» по заявлению украинской компании «Нафтогаз». Решение об аресте было вынесено 31 августа. Иск «Нафтогаза» касается требования о возврате денежных средств, которых компания лишилась в 2014 году при потере крымских активов.

«Профессору Молчанову» запрещено покидать порт Баренцбурга до вынесения нового решения окружного суда Норд-Тромса или губернатора.

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заявил, что юристы треста «Арктикуголь» планируют дать правовую оценку ситуации и оспорить решение об аресте, добавив, что экипаж судна находится в безопасности, передает РИА Новости.

«И судно, экипаж находится в физической безопасности, там люди, которые на нем», — отметил Чекунков.

Он подчеркнул, что «Профессор Молчанов» принадлежит именно государству, а не частному лицу. Задержанное судно выполняет научные, исследовательские и навигационные гидрометеорологические задачи.

Участники российской экспедиции узнали об аресте судна из СМИ. Сам «Профессор Молчанов» находится в Баренцбурге в рамках экспедиции Русского географического общества, посвященной изучению российского наследия на Шпицбергене.

Вице-премьер Юрий Трутнев сообщил, что моряки с задержанного российского судна выходят на связь.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в разговоре с «Известиями» назвала арест российского судна очередным проявлением пиратства и беззакония со стороны Запада.

Захарова подчеркнула, что западные структуры перестали маскировать свои действия под темы прав человека или демократии, переходя к прямому захвату судов и изъятию грузов. По ее словам, в некоторых случаях происходит даже похищение экипажей. Со стороны России уже предпринята соответствующая реакция.

«Если раньше они это камуфлировали под какие-то истории, связанные с правами человека, демократией, теперь они не утруждают себя вообще в принципе объяснениями, а просто захватывают суда, отнимают грузы, даже уже не арестовывают, а просто похищают экипажи. Ну, в общем, дождутся, и соответствующая реакция последует», — сказала Захарова.

Весной 2026 года французы задержали в Средиземном море судно Deyna, которое связывали с Россией. Позднее его отпустили.

В январе французские ВМС также перехватили нефтетанкер Grinch, как утверждалось, также связанный с Россией; примерно через месяц его тоже отпустили.