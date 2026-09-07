Россиянин 1989 года рождения арестован в Хабаровском крае за поджог сотовой вышки, обеспечивающей связь на территории военчастей, по заданию украинских кураторов. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

По версии спецслужбы, мужчина установил онлайн-контакт с представителем Главного управления разведки (ГУР) украинского министерства обороны, получил от него задание уничтожить базовую станцию сотовой связи и поджег вышку.

Поврежденная в результате этих действий вышка обеспечивала мобильное покрытие войсковых частей и объектов государственного и муниципального значения Хабаровского края, уточнили в ФСБ.

На задержанного завели дело по двум статьям — о госизмене в форме помощи другому государству (ст. 275 УК РФ) и диверсии (ч. 1 ст. 281 УК РФ). В случае признания виновным в обоих этих преступлениях россиянину грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 25 лет.

ЦОС ФСБ опубликовало видеозапись задержания и допроса подозреваемого. Из ролика следует, что по заданию украинского куратора мужчина купил легковоспламеняющуюся жидкость и направился с ней к сотовой вышке, координаты которой также получил в рамках задания. Он открыл монтировкой дверь станции и облил горючим технический шкаф, после чего совершил поджог.

Преступление россиянин снимал на видео, чтобы отчитаться перед заказчиком, и впоследствии отправил запись через мессенджер, а взамен получил финансовое вознаграждение. Оно было выплачено в криптовалюте.

По решению суда на основании ходатайства ФСБ задержанному избрали меру пресечения в виде ареста.

31 августа в Крыму задержали двоих местных жителей. Задержанные признались, что были завербованы украинскими спецслужбами через иностранный мессенджер и по поручению кураторов фотографировали военную технику, передавали сведения о ее дислокации и перемещениях, а также искали тайники со взрывчаткой.