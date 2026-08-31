В Крыму задержаны двое местных жителей, мужчина и женщина, которых обвиняют в передаче спецслужбам Украины данных о расположении объектов Минобороны РФ на полуострове. Видеоматериал ФСБ опубликовали российские СМИ, включая телеканал РЕН ТВ.

В кадре женщина, чье лицо заблюрено, говорит на камеру, что по заданиям представителя украинских спецслужб «фотографировала военную технику, искала тайники со взрывчаткой». По ее словам, она также фотографировала «рисунки с надписью „Крым — это Украина. 11 лет в оккупации“» на фоне Николаевского собора в Евпатории.

Мужчина сообщает на камеру то же самое — что «производил поиск тайников, взрывчатки» по заданию представителя спецслужб Украины и снимал блокнот с аналогичным «рисунком» на фоне достопримечательностей Евпатории.

В ролике показан фрагмент переписки в мессенджере на украинском языке, содержавшей фото одного из тайников с некими предметами, которые, по предоставленному описанию, похожи на бутылки с водой. «Сразу думайте, где вы их спрячете в авто», — говорится в одном из сообщений.

Задержанные являются гражданами России 1968 и 1974 годов рождения, уточнили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Как сказано в релизе, крымчане были завербованы через «иностранный мессенджер» и передавали «сотруднику сил специальных операций» ВСУ сведения о дислокации российских военных объектов и передвижениях военной техники.

Также они организовывали схроны с самодельными взрывными устройствами (СВУ) для подготовки терактов и распространяли через интернет «проукраинские националистические материалы», говорится в публикации.

«В ходе обысков у них изъяты четыре СВУ общей массой взрывчатого вещества иностранного производства более 5 кг, а также телефонный аппарат, содержащий переписку с куратором», — сообщает пресс-служба ФСБ.

Возбуждены уголовные дела о госизмене (ст. 275 УК) и незаконном обороте взрывчатки (ч. 3 ст. 222.1 УК). Госизмена карается лишением свободы на срок вплоть до пожизненного.