Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым экономические и гуманитарные вопросы. Об этом 7 сентября сообщила пресс-служба Кремля.

По информации Москвы, лидеры двух стран затронули «ряд актуальных вопросов торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества».

«Условлено активизировать двусторонние контакты на различных уровнях», — говорится в сообщении. Другие детали не приводятся.

В пресс-службе президента Азербайджана подтвердили, что разговор состоялся, уточнив лишь, что Путин позвонил Алиеву.

В конце июля в Кремле рассказали, что Путин и Алиев созвонились для обсуждения вопросов двусторонней и международной повестки. Тогда же Москва и Баку договорились усилить активность правительств и профильных ведомств двух стран.

«Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее расширение взаимовыгодного сотрудничества», — говорилось в сообщении.

Оба звонка прошли на фоне постепенной нормализации отношений Москвы и Баку после паузы, возникшей из-за крушения самолета Azerbaijan Airlines под Актау в декабре 2024 года.

15 апреля 2026 года МИД двух стран объявили об урегулировании последствий трагедии, включая вопрос компенсаций.

В середине июля в Москве прошли переговоры глав внешнеполитических ведомств — Сергея Лаврова и Джейхуна Байрамова. Стороны подписали план консультаций на 2026—2027 годы, а Байрамов сообщил об ожидаемом восстановлении прямых рейсов по маршрутам, закрытым после катастрофы.

Часть направлений — Москву, Санкт-Петербург, Казань и Астрахань — авиакомпания AZAL уже вернула в расписание с середины июня, остальные, включая Грозный, Сочи и Владикавказ, планируется открыть позже. Тогда же, выступая на форуме в Шуше, Алиев заявил, что сложный период в отношениях с Россией остался позади.

Торговый оборот между странами по итогам 2025 года составил около $4,9 млрд, что на 2,5% больше уровня годом ранее, сообщал ранее Байрамов. В сентябре стороны также планируют встречу вице-премьеров для обсуждения дальнейшего сотрудничества.