Власти Украины хотят передать независимому управляющему компанию IDS Ukraine — производителя воды «Моршинская» и «Миргородская», частично принадлежащего российским инвесторам. Семья покойного миллиардера Бадри Патаркацишвили, владеющая третью бизнеса, выступает против и готова обратиться в международные суды, пишет The Guardian.

По данным газеты, наследникам Патаркацишвили принадлежат 34% компании, российским инвесторам, включая находящегося под западными санкциями сооснователя «Альфа-Групп» Михаила Фридмана, — 49%. Среди миноритарных акционеров — правительство Грузии.

В 2022 году украинские власти заморозили корпоративные активы IDS Ukraine из-за российской доли. Агентству по розыску и управлению активами (АРМА) поручили подобрать независимого управляющего. Параллельно в Высшем антикоррупционном суде Украины акционеры оспаривают попытки национализировать компанию полностью или частично.

Глава АРМА Ярослава Максименко объяснила необходимость смены руководства рисками отмывания денег и вывода средств. При этом, отмечает The Guardian, официально такие нарушения не установлены.

В IDS Ukraine отвергли эти подозрения. Представитель группы сообщил, что она соблюдает украинское законодательство, а компетентные органы не выявили фактов отмывания денег или незаконного вывода средств. По его словам, компании также неизвестно о каких-либо расследованиях ее деятельности по таким основаниям.

Представитель семьи Патаркацишвили назвал происходящее несправедливым преследованием, подчеркнув, что с 2022 года наследники бизнесмена были «преданными сторонниками Украины», а теперь «подвергаются несправедливым преследованиям». Он добавил, что при необходимости семья будет добиваться справедливости в международных судах.

Отдельный спор касается действий сотрудников АРМА. Компания New World Value Fund Limited, через которую наследники Патаркацишвили владеют долей в IDS Ukraine, обвинила должностных лиц агентства в нарушениях закона. Максименко назвала эти претензии необоснованными и охарактеризовала их как «дезинформацию». Расследование ведет Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

По словам главы АРМА, поиск управляющего неоднократно сталкивался с юридическими и бюрократическими препятствиями, в том числе из-за сопротивления акционеров. Агентство также сообщило о кибератаке во время одной из попыток провести отбор. Кто за ней стоял, неизвестно; семью Патаркацишвили не подозревают, уточняет газета. В IDS Ukraine отвергли предположения о причастности группы к атаке.

Долю в бизнесе в 2008 году унаследовали вдова Бадри Патаркацишвили Инна и дочери Ия и Лиана. Последняя занимается театральными постановками в Великобритании.

Агентство УНИАН сообщило на днях со ссылкой на журналиста и политолога Владимира Сонюка, что АРМА приняло заявки от пяти компаний на участие в конкурсе по отбору управляющего арестованными активами IDS Ukraine. По его данным, актив оценивается в 8 млрд гривен (15,5 млрд рублей). Компания производит воду брендов «Моршинская» и «Миргородская».