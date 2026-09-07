При сходе лавины с горы Мижирги в Кабардино-Балкарии погибли 11 человек, еще шестеро пострадали и находятся в больницах. Об этом сообщил глава региона Казбек Коков в своем телеграм-канале.

«Приношу самые глубокие соболезнования семьям погибших, пострадавшим — скорейшего восстановления», — написал он.

Поисково-спасательные работы в Безенгийском ущелье продолжаются: группировку спасателей усилили, сообщили в МЧС. На месте происшествия работают 56 человек, включая сотрудников различных подразделений ведомства.

«Поисково-спасательные работы осложняет сложный рельеф в условиях лавинной опасности. При улучшении погодных условий планируется привлечь борт Ми-8 МЧС России и коммерческий вертолет фирмы Heliaction», — добавили в министерстве.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о халатности, прокуратура Кабардино-Балкарии устанавливает обстоятельства гибели альпинистов.

Лавина сошла с горы Мижирги вечером 6 сентября, под нее попала группа из 33 альпинистов. Десять из них смогли спуститься самостоятельно. Изначально сообщалось о гибели двух туристов.

По словам вице-президента Федерации альпинизма России Александра Пятницина, туристы в горах зачастую погибают из-за собственной безалаберности и нарушения правил безопасности. Он призвал всегда проверять прогноз погоды перед восхождением.