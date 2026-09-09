Европейские страны готовы вести диалог с президентом России Владимиром Путиным о завершении конфликта на Украине, заявил в интервью BILD глава МИД Германии Йоханн Вадефуль. Одновременно он упрекнул украинского президента Владимира Зеленского в недостаточном объеме закупок у немецкой оборонной промышленности. Издание выпустило пересказ интервью под заголовком «Вадефуль внезапно начал оказывать давление на Зеленского».

По словам министра, Германия стремится к тому, чтобы общая ситуация в Европе снова стала спокойной, и поэтому хочет положить конец конфликту.

«Если он [Путин] всерьез готов говорить о прекращении этой войны, то мы, безусловно, будем готовы говорить с ним об этом», — сказал он, имея в виду всю Европу.

Глава МИД добавил, что Германия поддерживает любые дипломатические инициативы. Как утверждает Вадефуль, ему известно, что «Россия и Украина обсуждают зерновой вопрос» — возможность прекращения огня в Черном море, которое является главным экспортным коридором для украинской пшеницы.

Глава внешнеполитического ведомства ФРГ выразил надежду, что если об этом удастся договориться, то прекращение огня могло бы затем «распространиться и на энергетическую инфраструктуру». Это «могло бы стать первым небольшим шагом к прекращению конфликта», сказал он.

Говоря об Украине, Вадефуль выразил недовольство тем, что Германия получает от Киева недостаточное количество оборонных заказов, хотя является его «самым сильным сторонником» в плане финансовой и военной помощи. Министр подчеркнул, что интересы Берлина должны также учитываться.

«Я сказал об этом президенту Зеленскому во время моего последнего визита. Мы на вашей стороне, мы вас поддерживаем. Но я также должен объяснить это немецким налогоплательщикам, и вы как минимум можете привлечь немецкую оборонную промышленность ко всем проектам закупок», — заявил Вадефуль.

По его словам, Германия также обратилась к правительству Украины с просьбой пересмотреть ситуацию.

Берлин, со своей стороны, мог бы помочь властям Украины вернуть домой мужчин призывного возраста, которые сейчас находятся на территории ФРГ, отметил Вадефуль.

«Мы знаем, кто здесь живет. Кто получает социальные пособия, например, или кто здесь зарегистрирован, у кого есть вид на жительство», — перечислил он.

Как указал глава МИД, пользуясь этими данными, украинские власти могли бы связаться с этими мужчинами и уведомить их о призыве. По его мнению, «это то, что можно и нужно решить». Однако возвращение должно происходить «без принуждения», заключил Вадефуль.

С требованием вернуть на Украину мужчин призывного возраста выступает премьер-министр Баварии и лидер Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер, отмечает BILD.

В октябре 2025 года в интервью изданию он призвал ограничить въезд молодых украинцев в Германию и в целом ограничить правила приема украинских беженцев на уровне Евросоюза.

«Никому не поможет, если еще больше молодых людей из Украины приедут в Германию вместо того, чтобы защищать свою родину», — объяснил свою позицию Зёдер.