В Кремле не рассматривают возможность повышения налогов из-за роста дефицита бюджета, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «Интерфакс» 9 сентября.

«Об этом речи не шло», — сказал он в ходе брифинга с журналистами.

По словам Пескова, бюджетный дефицит «не является, скажем так, показателем, который должен вызывать какую-то сильную обеспокоенность». Он также отметил, что дефицит ВВП — «цифра подвижная».

Макроэкономическая стабильность «абсолютно обеспечивается», заверил Песков. В свою очередь правительство РФ постоянно занимается вопросами экономического развития, в том числе в ходе совещаний с президентом, добавил представитель Кремля.

Согласно актуальным данным Минфина, дефицит федерального бюджета РФ за январь-август 2026 года предварительно составил 5,8 трлн рублей, или 2,5% ВВП при прогнозах правительства в 1,6% по итогам года.

Ранее экономист Кирилл Родионов допустил, что из-за разрастающегося дефицита бюджета власти могут пойти на новое повышение НДС.

«Такой сценарий нельзя исключать, поскольку из-за осложнения ситуации на долговом рынке правительству будет сложно поддерживать текущий уровень расходов федерального бюджета без повышения налогов», — выразил мнение специалист.

Министр финансов РФ Антон Силуанов называл «фейковыми вбросами» утверждения о планах повысить налоги в стране. В то же время в июле «Известия» сообщили, что на фоне дефицита бюджета Минфин подготовил законодательные изменения, которые ужесточают контроль за налоговыми льготами, отрезая от них часть компаний.