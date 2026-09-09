Европейский суд общей юрисдикции отклонил иск Венгрии, которая оспаривала передачу Украине доходов от замороженных российских активов. Об этом говорится в решении суда, опубликованном 9 сентября.

Венгрия оспаривала принятое в июне 2024 года решение комитета Европейского фонда мира (EPF) направить на поддержку ВСУ первый транш чрезвычайных доходов от замороженных активов РФ.

В материалах суда отмечается, что Будапешт «конструктивно воздержался» от голосования, когда Совет ЕС принимал решение о распределении средств. В результате Комитет EPF решил, что Венгрия не может участвовать в голосовании о выделении транша Киеву.

Венгрия требовала признать незаконной процедуру принятия решения, сославшись на нарушение правил голосования и несоблюдение основополагающих ценностей и конституционных принципов ЕС.

Суд отклонил иск, заявив, что акты, принятые в рамках Общей внешней политики и политики безопасности (ОВПБ), в принципе не подпадают под юрисдикцию судебных органов ЕС. Дело также не относится к исключениям, предусмотренным международными договорами, говорится в пресс-релизе инстанции.

Оспариваемое Венгрией решение «напрямую связано с политическим или стратегическим выбором», сделанным в контексте ОВПБ, а потому суд общей юрисдикции не может пересматривать его законность, отмечается в материалах.

Общий объем замороженных Евросоюзом активов России оценивается примерно в $300 млрд. Летом 2024 года Еврокомиссия направила Украине первый транш доходов от этих средств в размере 1,5 млрд евро, через Европейский фонд мира и Фонд для Украины.

В начале августа 2026 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Киев получит 1,4 млрд евро за счет доходов от замороженных активов РФ.