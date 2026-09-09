В России сократилось число жалоб на принуждение к голосованию, а такой формат, как дебаты, эффективно используется не всеми кандидатами в депутаты Госдумы, заявила глава ЦИК Элла Памфилова на заседании 9 сентября.

Игнорирование дебатов

«Речь идет о том, что не везде кандидаты, в том числе от партий и самовыдвиженцы, эффективно используют дебаты, которые бесплатно предоставляются», — цитирует «Интерфакс» Памфилову.

Глава ЦИК заявила, что кандидатам предоставляется «достаточно» бесплатного эфирного времени, как на радио, так и на телевидении, для донесения своей позиции до избирателей. По ее словам, участие в дебатах — это проявление уважения к гражданам и «естественный процесс увеличения числа сторонников». Однако некоторые кандидаты пренебрегают этой возможностью, что «нехорошо», добавила Памфилова.

Она обратила внимание на эпизоды в Карелии, Башкортостане, Крыму, в Рязанской, Тульской, Ленинградской областях, когда «никто просто не пришел на теле- и радиоэфир для участия в дебатах» и «дебаты просто не состоялись».

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов заявил RTVI, что отказ большинства кандидатов от участия в теледебатах — это сознательная политтехнология. Кандидаты в депутаты Госдумы, кроме представителей КПРФ, массово игнорируют теледебаты, чтобы не повышать общественный интерес к своим партиям и тем самым помочь «Единой России» сохранить большинство, считает он.

Давление на избирателей

Количество обращений, связанных с принуждением избирателей к голосованию на выборах, резко сократилось, сообщила Памфилова.

По ее словам, если сравнивать текущую избирательную кампанию с выборами депутатов Госдумы 2021 года, количество таких обращений сократилось почти в шесть раз: сейчас их зафиксировано всего 12, тогда как три года назад было 70.

Памфилова охарактеризовала динамику как «положительную тенденцию», отметив резкое сокращение практики применения так называемого административного ресурса для принудительной мобилизации граждан на выборы.

«Гораздо меньше обращений, связанных с возможностью применения так называемого административного ресурса со знаком минус в виде оказания определенных методов давления, принуждения избирателей к голосованию», — цитирует ТАСС главу ЦИК.

Ситуация в Германии

Зарубежный избирательный участок на выборах депутатов Госдумы в немецком городе Бонн ликвидирован в связи с «недружественными действиями» властей Германии, сообщил во время заседания член ЦИК Павел Андреев.

«Из перечня избирательных участков, предлагаемых в проекте, исключен участок номер 8322, образованный раннее в городе Бонн ФРГ. Данный участок ликвидирован в связи с недружественными действиями правительства ФРГ в связи с закрытием генерального консульства РФ в этом городе», — цитирует его «Интерфакс».

Где досрочно проголосовать за рубежом

Возможность проголосовать досрочно на предстоящих выборах будет предоставлена избирателям на зарубежных участках в Триполи, Гюмри и Хошимине. Такое решение принято на заседании ЦИК.

«Предлагается также разрешить провести досрочное голосование всех избирателей на участке 8438, образованном в городе Триполи в Ливии, а также досрочное голосование отдельных групп избирателей участковыми комиссиями номер 8031 в городе Гюмри, Армения, и номер 8070 в городе Хошимин во Вьетнаме», — цитирует ТАСС члена ЦИК Павла Андреева.

Всего голосование для избирателей, проживающих или находящихся за пределами России, будет организовано на 333 избирательных участках в 152 иностранных государствах, включая в том числе и семь участков, образованных на территории города Байконур, рассказал Андреев.

Дистанционное голосование

На территории 32 регионов России 9 и 10 сентября проводится тестовое дистанционное электронное голосование, заявила Памфилова. Ожидается, что в нем поучаствуют около 3 млн избирателей, которые подали заявление на участие в ДЭГ до 7 сентября, уточнила глава избиркома.

При этом, по словам Памфиловой, подавляющее большинство избирателей, а именно 84%, планируют проголосовать на избирательных участках.