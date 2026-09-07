Россия отозвала согласие на работу генерального консульства Германии в Санкт-Петербурге и потребовала закрыть немецкие культурные центры имени Гете. Об этом 7 сентября сообщил МИД РФ, назвав решение ответом на закрытие российского генконсульства в Бонне и Российского дома науки и культуры в Берлине.

Консульство должно прекратить работу не позднее 18 сентября 2026 года. К этой же дате всем его сотрудникам предписано покинуть Россию. Для командированных работников центров Гете срок выезда установлен до 13 сентября. Отдельная дата прекращения деятельности самих центров в сообщении не указана.

Соответствующие ноты вручены временному поверенному в делах ФРГ, отметили в МИД. Ответственность за обострение отношений и его последствия российская сторона возложила на Берлин.

«Именно германские власти в очередной раз спровоцировали новый виток эскалации в двусторонних отношениях. Вся ответственность за последствия целиком и полностью лежит на правительстве ФРГ», — говорится в заявлении.

Почему закрывают консульство и культурные центры

1 сентября власти Германии обвинили Россию в причастности к попытке диверсии в аэропорту Лейпциг/Галле, где в августе нашли беспилотник со взрывчаткой. Берлин объявил о закрытии генконсульства РФ в Бонне с 18 сентября, а также «Русского дома» в немецкой столице. Москва отвергла обвинения.

О предстоящем закрытии отделений Института Гете в Москве, Петербурге и Новосибирске глава МИД РФ Сергей Лавров объявил 3 сентября на Восточном экономическом форуме.

«Здесь у немцев есть отделения Института Гете. Конечно, они будут закрыты после того, как наш культурный центр оттуда выгнали. Иначе мы не будем себя уважать», — сказал он.

Деятельность этих центров и «Русского дома» регулирует российско-германское соглашение от 4 февраля 2011 года.

В Кремле решения Берлина связали с внутриполитическим положением канцлера Фридриха Мерца. Президент РФ Владимир Путин назвал действия немецких властей «грубой ошибкой», объяснив их падением рейтинга главы правительства и предстоящими выборами.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 3 сентября заявил, что попытки Мерца заработать политические очки за счет России «чрезвычайно неуклюжие». При этом он подчеркнул, что Москва не намерена инициировать снижение уровня дипломатических отношений, а Берлин также не ведет об этом разговоров.

6 сентября Лавров в интервью «Вестям» назвал обвинения в адрес России из-за беспилотника в Лейпциге «началом настоящей войны». По его словам, на Западе не стали разбираться в принадлежности дрона.

Комментируя закрытие российских учреждений, министр провел параллель с периодом перед Великой Отечественной войной, заявив, что тогда «немцы тоже свои дипломатические миссии закрывали». Планы Мерца по усилению армии он расценил как намерение «по сути дела, нам войну объявлять».