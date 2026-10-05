Актер театра и кино, экс-депутат Госдумы от «Справедливой России» Николай Бурляев планирует снять три фильма и издать книги. Об этом он сообщил RTVI.

«Мне исполнилось 80 лет. Сколько еще отведет Господь, я не знаю, и поэтому я сейчас должен все силы бросить на то, к чему я призван Господом. Я получил хороший опыт — пять лет в Государственной думе. Кое-что мне удалось озвучить с трибуны парламента. Я не знаю, прислушаются ли сейчас или со временем поймут, что то, что я говорил о состоянии культуры, — это мысли, к которым нужно было прислушаться, придется прислушаться со временем, иначе мы не построим государство, цивилизацию, о которой говорит наш президент», — сказал бывший парламентарий.

По словам актера, сейчас у него «столько творческих планов, сколько никогда не было в жизни моей».

«Я сам снимал как режиссер, писал свои сценарии, но отказался от этого, когда началась перестройка и когда я увидел, что государство сделало неправильный шаг, издав закон о культуре, который вообще запрещает государству как бы то ни было регулировать вопросы культуры. Этот закон утверждал, что вы только давайте деньги творцам, а они что хотят, пусть то и творят. Вот они и натворили», — рассказал собеседник RTVI.

По словам Бурляева, он «не мог согласиться с тем, что они культуру отправили на рынок, и бывший министр культуры в 90-х годах говорил, что культуру нужно подвинуть на панель — откровенно, с чувством юмора это было заявлено».

«Вот ее туда и подвинули. Я отказывался участвовать в этом рыночном кинопроцессе, потому что делались низкопробные предложения, которые я просто не мог принять, потому что я иначе воспитан: это Тарковский, Бондарчук, Шукшин, в частности, Михалков, Кончаловский — те, кто не продаются рынку, а делают что-то очень важное для души человека», — отметил он.

Бурляев также рассказал о задумке трех художественных фильмов.

«Первый фильм — о преподобном Сергии Радонежском, о великом объединителе Руси, святом. Второй фильм — о величайшем полководце вообще всех времен и народов Александре Суворове. И третий фильм — это уже фильм современный и достаточно исповедальный, потому что я считаю, что художник должен исповедоваться в каждом своем фильме. Кстати, это будет и моя исповедь через Сергия Радонежского, и это будет моя исповедь через Суворова, ну и дальше — фильм о современности. Поскольку уже лет-то мне вполне достаточно, чтобы поразмыслить и прямо сказать людям, что я думаю о жизни, о смерти, о бессмертии, о своих грехах, быть может», — отметил Бурляев.

Он также рассказал, что «очень много писал и все складывал в стол, принципиально не публикуясь и не ходя по редакциям, поскольку звание русского писателя для меня слишком высоко».

«Есть Толстой, Достоевский, Державин, Чехов и так далее, поэтому кто ты, собственно, перед ними, перед русской литературой? Но издательство предложило мне издать книгу одну мою, я ее издал, я озаглавил “Одолевая радостью страдания”. А дальше, за 20 лет написал 11 книг», — продолжил Бурляев.

В Москве уже прошла презентация его 11-й книги «Слово зримое — кино».

«И уже буквально через где-то месяц, я думаю, я презентую новую книгу — роман “Близнецы”. Еще через три месяца, я надеюсь, что выйдет “Суворов”, историческая повесть, по которой я и буду снимать потом фильм, и к концу года или в начале будущего года должна выйти книга о культуре и политике, где я попробую разобраться, что такое политика. Я скажу о моем отношении к политике, поскольку пять лет жизни я был прямым политиком, депутатом, и видел все изнутри. И также я скажу о культуре, то, что я думаю о культуре сегодня», — заключил собеседник RTVI.

Николай Бурляев был избран в Госдуму восьмого созыва от партии «Справедливая Россия». Он занимал должность первого заместителя председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

В июле 2026 года актер сообщил, что не планирует баллотироваться в депутаты Госдумы девятого созыва и намерен сосредоточиться на творческой деятельности.