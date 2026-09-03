Попытки канцлера ФРГ Фридриха Мерца завоевать поддержку внутри страны с помощью «квазирезких шагов» выглядят неуклюже, заявил пресс-секретарь президента России в интервью изданию «Вести».

Песков отметил, что Мерц пытается заработать очки на внутреннем рынке подобными действиями, но получается это крайне неловко. Он уточнил, что все инциденты со взрывами в ФРГ за последние годы совершали украинцы, которых немецкие власти сами же и задержали. При этом власти ФРГ не закрыли ни одного генконсульства Украины на своей территории, несмотря на идущий судебный процесс, напомнил представитель Кремля.

«Он, конечно, за счет таких, как ему кажется, квазирезких шагов пытается какие-то очки заработать на внутреннем рынке. Но получается это чрезвычайно неуклюже, потому что до сих пор все, кто что-то немецкое за последние годы взрывал, это были украинцы, которых сами немцы же и поймали. Разве они закрыли хоть одно генконсульство Украины у себя на территории на фоне идущего судебного процесса? Не закрывали», — подчеркнул Песков.

Накануне президент России Владимир Путин высказывался о новых антироссийских решениях ФРГ, принятых под предлогом инцидента с БПЛА в аэропорту Лейпцига. Путин расценил эти меры как серьезную ошибку немецких властей, противоречащую интересам их граждан, и связал их с внутриполитической обстановкой в стране, в частности, со сложным положением Мерца.

Москва не планирует инициировать снижение дипломатических отношений с Берлином, немецкие власти также не ведут об этом каких-либо разговоров, заметил Песков.

Ранее Германия возложила ответственность за попытку диверсии в аэропорту Лейпцига на Россию. В связи с этим немецкие власти объявили о предстоящем закрытии генерального консульства России в Бонне с 18 сентября, а также «Русского дома» в Берлине. В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил об ответных мерах. По его словам, немецкие отделения Института Гете в России, расположенные в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске, прекратят свою деятельность.

Деятельность «Русского дома», как и немецких культурных центров имени Гете в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске, регулируется соглашением между Россией и Германией от 4 февраля 2011 года. Стороны имеют право продлевать это соглашение каждые пять лет, а также не продлевать его. Следующий срок возможного пересмотра соглашения о деятельности культурно-информационных центров намечен на июнь 2027 года.

Высокий спрос на изучение русского языка в Берлине создал значительные трудности для властей Германии, о чем заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости. Эта ситуация представляла серьезную проблему для немецких властей, считает Захарова. По ее словам, Русский дом был для немецких властей как кость в горле.